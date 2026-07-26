Cayó una peligrosa banda dedicada al narcomenudeo en Concordia: secuestraron cocaína, marihuana, armas y detuvieron a cuatro personas

El procedimiento fue llevado adelante en horas de la tarde de este sábado por personal de la División Drogas Peligrosas, en cumplimiento de tres órdenes de allanamiento dispuestas por el juez de Garantías, Dr. Mauricio Guerrero, a solicitud del fiscal Dr. Fabio Zabaleta.

De acuerdo a la información oficial, los procedimientos arrojaron resultados positivos, permitiendo el secuestro de 239 envoltorios de cocaína y 58 envoltorios de marihuana, además de un revólver calibre .38 Special, una pistola calibre .22, 13 cartuchos calibre .38 SPL y 50 cartuchos calibre .22.

Durante los allanamientos también fueron incautados seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias estupefacientes, elementos considerados de interés para la investigación judicial.

Como consecuencia del operativo, cuatro personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron alojadas a disposición de la Justicia, imputadas en el marco de la causa por presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo.

Desde la fuerza policial destacaron a 7Paginas, que el procedimiento representa un nuevo golpe contra la comercialización de drogas al menudeo en Concordia, en el marco de las investigaciones que vienen desarrollándose para combatir este tipo de delitos en distintos barrios de la ciudad.