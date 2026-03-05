CdelU: Le dictaron Prisión Preventiva a la joven acusada del ataque a balazos que dejó a un hombre cuadripléjico Su pareja sigue prófuga.

La jueza Herrero resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para Armella.

La audiencia se realizó este miércoles cerca del mediodía y fue presidida por la jueza de Garantías Alejandrina Herrero. En la sala de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) estuvieron presentes la fiscal María Becker, la imputada Milagros Fernanda Armella y su defensor, el abogado Pablo Sotelo.

Un ataque a plena luz del día

Durante la audiencia, la fiscalía reconstruyó el episodio ocurrido en horas de la tarde del 20 de febrero. Según la acusación, Armella conducía una motocicleta Honda Wave negra en compañía de su pareja, Germán Ezequiel Rossi, alias “Tara”, también de 22 años.

Al circular por la intersección de Lacava y Mitre, habrían sorprendido a Facundo Putallaz, de 40 años, quien se encontraba junto a su moto conversando con su hija. En ese momento, Rossi habría extraído una pistola calibre .22 y efectuado varios disparos, uno de los cuales impactó en la columna de la víctima.

Tras el ataque, ambos se dieron a la fuga.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, material que sería clave en la investigación.

Además, la hija de la víctima habría reconocido a los ocupantes de la moto, al igual que el propio Putallaz, quien alcanzó a identificarlos ante la Policía mientras era trasladado al hospital.

En el lugar trabajaron personal de la Fiscalía y de Criminalística, que secuestraron vainas y proyectiles. De acuerdo a los informes médicos, la víctima tiene un proyectil alojado en la columna, lo que le provocó una cuadriplejia y lo mantiene en estado crítico. Incluso, durante su internación sufrió un paro cardiorrespiratorio del cual logró ser reanimado.

Conflicto previo entre las partes

Según se expuso en la audiencia, el ataque estaría vinculado a un conflicto de larga data entre familias, con antecedentes de amenazas e incidentes previos.

La fiscalía señaló que horas antes del hecho principal ya se habría producido un enfrentamiento entre Rossi y Putallaz, lo que marcaría una escalada de violencia que culminó con el ataque armado.

Antecedentes y situación procesal

La fiscal Becker indicó que Rossi posee antecedentes penales y cumplió una condena de siete años de prisión por delitos como amenazas y robos, recuperando la libertad en 2024.

Respecto a Armella, si bien no registra condenas previas, la fiscal informó que este miércoles se le inició otra causa por amenazas vinculadas a un hecho anterior. También señaló que la joven permaneció prófuga durante diez días tras el ataque y que, durante ese período, habrían desaparecido la motocicleta, el arma utilizada y otros elementos relevantes para la investigación.

Por estos motivos, el Ministerio Público solicitó una prisión preventiva de 90 días.

Rechazo a la domiciliaria

La defensa, encabezada por el abogado Sotelo, solicitó que la imputada cumpla prisión preventiva domiciliaria en la vivienda de un familiar, argumentando que no posee antecedentes penales y que se entregó voluntariamente.

Sin embargo, la fiscalía rechazó esa posibilidad al señalar que la vivienda propuesta fue uno de los domicilios allanados durante la investigación y que no ofrecía garantías de que la acusada permanezca a disposición de la Justicia.

60 días

Finalmente, la jueza Herrero resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para Armella. La medida se cumplirá inicialmente durante 30 días en la Comisaría del Menor y la Mujer, para luego ser trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que podría ser la Unidad Penal N.º 6 de Paraná o la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú.

Prófugo

Mientras tanto, Germán Rossi, señalado como el autor de los disparos, continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

