7PAGINAS

Martes 19 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Cecco cuestionó a Bravo: “¿Dónde estaba cuando en la gestión de Urribarri se incorporaron departamentos a la CAFESG?”

El presidente de la CAFESG, Carlos Jaime Cecco, respondió a las declaraciones del intendente de Federación, Ricardo Bravo, quien había cuestionado la distribución de los recursos provenientes de los excedentes de Salto Grande.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En declaraciones a RADIO CHAJARI, Cecco recordó que Bravo había manifestado que “hay ciudades a las que no les llega ni el olor del río Uruguay y tienen beneficios” del organismo, reclamando un porcentaje de los excedentes para la ciudad de Federación.

Ante ello, Cecco fue categórico: “Desde que CAFESG fue creada en 1998 se ha actuado en forma discrecional y hasta la fecha que asumimos, siempre de acuerdo a las directivas del gobernador de turno. Me pregunto: ¿dónde estaba Bravo en aquellas circunstancias cuando se incorporaron, por ejemplo, en la gestión de Sergio Urribarri, departamentos como Villaguay, San Salvador, Federal y Feliciano? Se lo hizo por una decisión política”.

“Bravo hace confusionismo”

El presidente de CAFESG también se refirió al decreto provincial recientemente firmado que establece un 50% de los fondos para los departamentos Concordia y Federación. Al respecto, sostuvo que el intendente “hace confusionismo”, y aclaró: “La nota que Bravo presentó en julio pasado requería ese porcentual para las ciudades de Federación y Concordia. Pero la normativa no es así, nosotros hablamos de departamentos, no de ciudades. Eso prestó a confusión”.

Cecco insistió en que las expresiones de Bravo no reflejan el proceso histórico: “Ha querido enarbolar algo cuando no ha estado en los años de lucha que vienen haciendo los federaenses. Y hoy se expresa manifestando que la normativa es engañosa o confusa”.

Decisión política

Por último, el titular de CAFESG destacó que el decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio constituye “una decisión histórica y clara” que delimita con precisión el alcance de los fondos que administra el organismo.

Con informacion de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas