Cecco cuestionó a Bravo: “¿Dónde estaba cuando en la gestión de Urribarri se incorporaron departamentos a la CAFESG?”

En declaraciones a RADIO CHAJARI, Cecco recordó que Bravo había manifestado que “hay ciudades a las que no les llega ni el olor del río Uruguay y tienen beneficios” del organismo, reclamando un porcentaje de los excedentes para la ciudad de Federación.

Ante ello, Cecco fue categórico: “Desde que CAFESG fue creada en 1998 se ha actuado en forma discrecional y hasta la fecha que asumimos, siempre de acuerdo a las directivas del gobernador de turno. Me pregunto: ¿dónde estaba Bravo en aquellas circunstancias cuando se incorporaron, por ejemplo, en la gestión de Sergio Urribarri, departamentos como Villaguay, San Salvador, Federal y Feliciano? Se lo hizo por una decisión política”.

“Bravo hace confusionismo”

El presidente de CAFESG también se refirió al decreto provincial recientemente firmado que establece un 50% de los fondos para los departamentos Concordia y Federación. Al respecto, sostuvo que el intendente “hace confusionismo”, y aclaró: “La nota que Bravo presentó en julio pasado requería ese porcentual para las ciudades de Federación y Concordia. Pero la normativa no es así, nosotros hablamos de departamentos, no de ciudades. Eso prestó a confusión”.

Cecco insistió en que las expresiones de Bravo no reflejan el proceso histórico: “Ha querido enarbolar algo cuando no ha estado en los años de lucha que vienen haciendo los federaenses. Y hoy se expresa manifestando que la normativa es engañosa o confusa”.

Decisión política

Por último, el titular de CAFESG destacó que el decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio constituye “una decisión histórica y clara” que delimita con precisión el alcance de los fondos que administra el organismo.

Con informacion de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas