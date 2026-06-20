Cecco respondió a las críticas del PJ y aseguró que Federación fue “la ciudad más castigada” durante las gestiones peronistas

El presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco, encabezó este viernes la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la construcción de una alcantarilla en la Junta de Gobierno de Colonia Gualeguaycito, una obra considerada clave para la producción y la conectividad de la zona rural del sur del departamento Federación.

Tras el acto administrativo, Cecco dialogó con un cronista de Diario 7Paginas y destacó la importancia de la obra, al tiempo que respondió a los cuestionamientos realizados desde sectores del Partido Justicialista y del bloque de concejales peronistas de Federación, quienes habían señalado una supuesta falta de inversiones de CAFESG en esa ciudad.

(Foto: Carlos Cecco y Ariel Toller, presidente de la junta de gobierno de Gualeguaycito)

“Yo tomo esos planteamientos como cuestiones políticas. Hicimos un relevamiento de todas las obras que se realizaron en los departamentos que integran la región de Salto Grande y Federación fue la ciudad más castigada durante las anteriores gestiones”, sostuvo.

Una obra esperada por los productores

Respecto de la alcantarilla licitada, Cecco explicó que se trata de un reclamo histórico de los vecinos de Colonia Gualeguaycito, ya que las lluvias intensas suelen dejar aislado al sector.

“Era una obra que hace años venían reclamando. He tenido la oportunidad de recorrer el lugar y comprobar que cada lluvia importante terminaba cortando el paso. Es la única salida que tiene esta colonia hacia la Ruta Nacional 14”, señaló.

El titular de CAFESG remarcó que la obra beneficiará especialmente a los productores de la zona, permitiendo garantizar la circulación incluso durante períodos de fuertes precipitaciones.

Además, destacó que se presentaron cuatro empresas oferentes, todas con antecedentes en obras similares en la región, y que las propuestas económicas estuvieron por debajo del presupuesto oficial estimado en alrededor de 170 millones de pesos.

Inversiones en educación

Durante la entrevista, Cecco también repasó otras inversiones que se ejecutan en el distrito de Gualeguaycito, entre ellas la obra de la Escuela Pringles de Colonia Racedo y trabajos en la Escuela Agrotécnica de la zona.

“Son inversiones importantes que superan los 500 millones de pesos entre ambas instituciones. Según nos manifestó el propio presidente comunal, es la primera vez que se realizan simultáneamente tres obras de esta magnitud en el distrito”, afirmó.

Asimismo, anunció que el próximo viernes CAFESG abrirá los sobres de la licitación para la refacción integral de la Escuela Especial N°16 Humberto Illia de Federación, una obra cuyo presupuesto supera los 300 millones de pesos.

“CAFESG volvió a motorizar la obra pública”

Cecco aprovechó la oportunidad para remarcar el rol que viene cumpliendo el organismo en el actual contexto económico nacional, caracterizado por una fuerte retracción de la obra pública.

“Hoy las empresas constructoras están trabajando muy poco. Por eso CAFESG está cumpliendo un papel fundamental para sostener la actividad y el empleo en la región”, indicó.

Según precisó, durante el presente año el organismo ejecutará inversiones por más de 10.000 millones de pesos, mientras que para 2027 ya se proyecta una inversión superior a los 20.000 millones.

“Cada obra que anunciamos tiene financiamiento garantizado. Eso nos permite avanzar con responsabilidad y cumplir con los compromisos asumidos”, expresó.

La discusión por los excedentes de Salto Grande

En relación con los reclamos realizados desde Federación sobre una mayor participación en los recursos administrados por CAFESG, Cecco recordó que actualmente se trabaja en la reglamentación y distribución del porcentaje que le corresponderá al departamento en función de los cambios normativos impulsados por el Gobierno provincial.

“Estamos peleando para que se cumpla con la distribución que le corresponde a Federación. Hoy todavía es difícil determinar montos exactos porque los ingresos provenientes de los excedentes varían permanentemente, pero creemos que esto va a significar un beneficio importante para Federación y también para Concordia”, explicó.

Por último, señaló que la nueva distribución de recursos prevista para los próximos años permitirá equilibrar las inversiones entre los departamentos que integran la región de Salto Grande.

“Lo importante es que CAFESG volvió a poner en marcha la obra pública en la región y está llegando con inversiones concretas a localidades que durante mucho tiempo estuvieron postergadas”, concluyó.