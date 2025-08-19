Cecco sobre Benegas Lynch: “La privatización de Salto Grande es inviable”

“La privatización de Salto Grande es inviable. Ya se intentó, fue una lucha y quedó definido”, afirmó Cecco en diálogo con Radio Chajarí, al recordar los debates y proyectos que en el pasado buscaron avanzar en ese sentido sin prosperar.

El dirigente sostuvo que no comprende “qué quiso decir el candidato”, y remarcó que en sus expresiones también incluyó a áreas sensibles como la educación y la salud, “que son derechos que gozan de protección institucional”.

Asimismo, Benegas Lynch mencionó a ENERSA dentro de las empresas a privatizar, lo que motivó una nueva respuesta de Cecco: “Creo que eso lo tiene que definir con el gobernador porque es un ente mixto provincial. No entiendo qué quiso decir, no tiene asidero”.

Con estas declaraciones, el titular de CAFESG dejó en claro su rechazo a las propuestas de privatización y subrayó que Salto Grande, como recurso estratégico, debe seguir siendo de carácter público.

Con información de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas