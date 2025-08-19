7PAGINAS

Martes 19 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Cecco sobre Benegas Lynch: “La privatización de Salto Grande es inviable”

El presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco, salió al cruce de las declaraciones del candidato a senador por La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, quien propuso privatizar empresas estatales, entre ellas la represa de Salto Grande.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

“La privatización de Salto Grande es inviable. Ya se intentó, fue una lucha y quedó definido”, afirmó Cecco en diálogo con Radio Chajarí, al recordar los debates y proyectos que en el pasado buscaron avanzar en ese sentido sin prosperar.

El dirigente sostuvo que no comprende “qué quiso decir el candidato”, y remarcó que en sus expresiones también incluyó a áreas sensibles como la educación y la salud, “que son derechos que gozan de protección institucional”.

Asimismo, Benegas Lynch mencionó a ENERSA dentro de las empresas a privatizar, lo que motivó una nueva respuesta de Cecco: “Creo que eso lo tiene que definir con el gobernador porque es un ente mixto provincial. No entiendo qué quiso decir, no tiene asidero”.

Con estas declaraciones, el titular de CAFESG dejó en claro su rechazo a las propuestas de privatización y subrayó que Salto Grande, como recurso estratégico, debe seguir siendo de carácter público.

Con información de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas