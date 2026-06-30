Cecco sostuvo que sin unidad “no hay Chances” y anticipó donde va a estar en el 2027

En diálogo con 7Paginas, Cecco comenzó repasando el plan de obras que CAFESG viene ejecutando en Federación y las iniciativas previstas para el segundo semestre del año. En ese contexto fue consultado sobre las declaraciones del dirigente justicialista Miguel Cattani, quien días atrás había cuestionado al gobernador Rogelio Frigerio por la supuesta falta de obras en la ciudad.

Lejos de polemizar, Cecco respondió con ironía. «Me tengo que reír porque estamos en campaña y, como dije la vez pasada, la mentira tiene patas cortas», afirmó.

El titular de CAFESG sostuvo que la gestión provincial está mostrando resultados concretos y remarcó que «estos son hechos que cualquiera puede ir a ver». Además, destacó que el organismo está desarrollando un importante programa de infraestructura en la región y recordó que este año comenzará a implementarse el nuevo sistema de distribución de fondos provenientes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

«Después del Mundial se hablará de 2027»

Consultado sobre el escenario político que comenzará a tomar protagonismo una vez finalizado el Mundial de Fútbol, Cecco consideró que la campaña electoral ya está en marcha.

«Ya se está moviendo todo. El Mundial tapa un poco la discusión política, pero después van a empezar a aparecer los primeros nombres y las primeras definiciones. Federación siempre fue una comunidad muy política y eso también se va a reflejar a nivel provincial y nacional», analizó.

Confirmó dónde quiere estar en 2027

Una de las definiciones más importantes de la entrevista llegó cuando fue consultado sobre cuál será su futuro político.

Ante la pregunta de si estará presente en el escenario electoral de 2027, Cecco respondió sin vueltas: «Voy a estar acá, en CAFESG».

Sin embargo, aclaró que continuará trabajando políticamente, aunque sin aspiraciones personales a un cargo.

«No aspiro a ningún cargo. Lo que quiero es construir una unidad. Federación necesita sentarse de una vez por todas y definir políticas de Estado que trasciendan los gobiernos», expresó.

«Si no hay unidad, no hay futuro»

El exintendente de Federación sostuvo que la principal preocupación pasa por la fragmentación política que existe actualmente en la ciudad.

«Si no hay unidad es imposible proyectar un gobierno a mediano y largo plazo. Tenemos que aprender de lo que pasó en los segundos mandatos anteriores y entender que Federación no puede seguir de esta manera», manifestó.

En ese sentido, explicó que su objetivo es convertirse en un articulador entre los distintos sectores políticos.

«Quiero ser una pieza de unidad. No me interesa ocupar un cargo, sino lograr que todos trabajemos juntos para que Federación vuelva a crecer como la ciudad turística que debe ser», afirmó.

Un mensaje al radicalismo y a Juntos por el Cambio

Finalmente, Cecco trasladó ese análisis al plano partidario y advirtió que la división interna podría volver a costarle caro al oficialismo.

«Así lo veo yo. Si no nos unimos, no hay posibilidades de ganar. Ya nos pasó antes y no podemos repetir los mismos errores», concluyó.