«Cecco y Rastelli solo defienden sus cargos «, disparó el Dr. Messina

En diálogo con Radio UNO Federación, Messina explicó que, al observar la posibilidad de que Federación quedara relegada en la asignación de fondos y ante la inacción del poder político local, decidió, junto al ex concejal Andrés Pessolani y el productor citrícola Jorge Dri, elevar una presentación en el Concejo Deliberante. «Nosotros pedimos que los ediles fijen una postura política y formal, ya que esto se puede hacer a través de un proyecto de resolución que después puede ser enviado a la legislatura o al Ejecutivo provincial», explicó.

Messina señaló que, tras esta presentación, Cecco y Rastelli comenzaron a pronunciarse en los medios, algo que, según él, no había sucedido antes. «Ahora aparecen haciendo anuncios y defendiendo en los medios lo que antes no defendían. Pero nosotros queremos ver hechos concretos, no solo declaraciones radiales», enfatizó.

El ex edil del PJ también recordó que Cecco había manifestado en 2024 que, si no llegaban obras para Federación, renunciaría a la Cafesg. «Sin embargo, no vino prácticamente nada, mientras en años anteriores Federación recibió obras significativas. No me conforman las declaraciones de Cecco y Rastelli porque no están defendiendo a Federación como corresponde», sentenció.

Asimismo, cuestionó la falta de acción respecto a la Comisión Bicameral, que según la legislación vigente debe supervisar la distribución de fondos. «Dicen que la Bicameral nunca se conformó, pero la ley existe. Si hay un planteo de Federación, hay que hacer valer esa ley. Si no, ¿pra qué está la ley si no se cumple?», expresó.

Por último, Messina calificó como «vergonzoso» que la defensa de los derechos de Federación dependa de quienes no ocupan cargos públicos, mientras que los funcionarios actuales parecen no estar a la altura de las circunstancias. «Cecco y Rastelli deben definir si defienden a Federación o si solo están preocupados por mantener sus cargos», concluyó.