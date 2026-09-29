Cedro y Cresto le patearon el tablero a la cúpula del PJ en Concordia y reclamaron una mesa de consenso

El peronismo de Concordia vuelve a mostrar señales de movimiento interno. Daniel Cedro y Amadeo Cresto visitaron los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde plantearon la necesidad de modificar la forma en que se viene construyendo el espacio y reclamaron una convocatoria amplia a todos los sectores del justicialismo.

El planteo representa un mensaje directo hacia la conducción del PJ local, en momentos en que distintos dirigentes ya comenzaron a hablar de candidaturas y estrategias electorales de cara a 2027.

La propuesta de Cedro y Cresto apunta a conformar una mesa de consenso y participación, con una construcción política que avance “de abajo hacia arriba”, incorporando no solamente a dirigentes y militantes peronistas, sino también a comerciantes, empresarios, trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales, clubes y ONG.

“Primero discutir la propuesta y después los candidatos”

Durante la entrevista en el programa Punto de Inflexion, Cedro sostuvo que el peronismo necesita volver a interpelar a la sociedad y actualizar sus herramientas frente a los cambios económicos, sociales y tecnológicos.

“Tenemos que tener una discusión que va mucho más allá de nombres, de internas y demás. Tenemos que empezar a discutir cuál va a ser el planteo del peronismo frente a la sociedad”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la lógica de definir primero una candidatura y luego salir a buscar adhesiones.

“Creemos que eso de primero plantear el candidato y después buscar adhesiones es la herramienta más general que el peronismo necesita”, afirmó.

La idea central es que cualquier candidato que eventualmente represente al peronismo tenga detrás una propuesta previamente discutida y construida colectivamente.

Pedido de internas abiertas

Uno de los puntos más concretos planteados durante la entrevista fue el reclamo de internas abiertas o mecanismos de participación que permitan incorporar tanto a afiliados como a militantes.

Según explicaron, la intención es que nadie tenga que resignar su identidad política para formar parte de la mesa de discusión.

“En esa mesa nadie pierde su identidad política”, señalaron, al remarcar que el objetivo es generar un ámbito donde puedan convivir distintas expresiones del peronismo.

También plantearon que la participación debe extenderse a sectores que habitualmente quedan fuera de las estructuras partidarias.

“Cuando hablamos de la comunidad organizada, hablamos de una construcción desde abajo hacia arriba”, explicaron, mencionando entre otros sectores a comerciantes, empresarios y sindicatos.

“Basta de autoflagelarnos”

Otro de los conceptos que atravesó la conversación fue la necesidad de que el peronismo abandone la discusión permanente sobre sus propias derrotas y pase a construir una alternativa.

En ese marco, se destacó la consigna “Basta de autoflagelarnos”, vinculada a la necesidad de realizar autocríticas pero, al mismo tiempo, mirar hacia adelante.

Uno de los dirigentes recordó que el peronismo viene acumulando derrotas electorales y atribuyó parte del problema a una construcción política “de arriba hacia abajo” y a las decisiones tomadas desde las denominadas mesas chicas.

“Hace cinco elecciones que venimos perdiendo. Entonces, ¿por qué? Justamente por la construcción de arriba hacia abajo, desde la mesa chica”, se planteó durante la entrevista.

La mirada puesta en los jóvenes

Otro de los ejes del planteo fue la necesidad de recuperar el vínculo con las nuevas generaciones.

Los dirigentes señalaron que los jóvenes de entre 16 y 30 años deben tener un espacio real dentro de la discusión política y advirtieron que una parte de ese sector actualmente no encuentra una alternativa que la represente.

En ese sentido, consideraron que el desafío pasa por escuchar a quienes hoy están alejados de la política partidaria, especialmente a quienes no se sienten contenidos por las estructuras tradicionales.

“Tenemos que abrir la discusión y el diálogo a los gurises de 16, 18, 20, 30, 40 años”, fue una de las definiciones planteadas.

También cuestionaron el modelo productivo

La discusión no quedó limitada a la interna partidaria. Durante la entrevista también se abordó la situación económica y social de Concordia y la necesidad de que el peronismo construya una propuesta productiva.

Cedro y Cresto plantearon que el desafío no puede limitarse a administrar situaciones de pobreza, sino que debe apuntar a generar empleo, inversiones y divisas para la ciudad.

En ese contexto, se refirieron a los trabajadores que actualmente quedan fuera de las estructuras laborales tradicionales, como monotributistas, cuentapropistas, pequeños comerciantes, trabajadores autogestionados y quienes desarrollan actividades vinculadas a plataformas digitales.

“Son deudas que tiene el peronismo en cuanto a las actualizaciones”, plantearon.

La pobreza como uno de los grandes desafíos

Durante la conversación también se puso el foco en los niveles de pobreza de Concordia y en la necesidad de que el peronismo asuma su responsabilidad histórica en torno a esta problemática.

Uno de los dirigentes sostuvo que la discusión debe partir de reconocer los errores propios, pero sin caer nuevamente en el denominado “autoflagelo”.

“Pensemos cómo podemos solucionarlo entre todos. Sea el partido que sea y ya basta de revisar lo que pasó para atrás”, fue otro de los conceptos expresados.

En esa línea, remarcaron que la discusión sobre la pobreza debe estar acompañada por una estrategia para transformar la estructura productiva de Concordia.

Un mensaje hacia la conducción del PJ

Con sus planteos, Cedro y Cresto buscan instalar una discusión que exceda la definición anticipada de candidaturas y que obligue al peronismo de Concordia a debatir primero qué propuesta pretende ofrecerle a la sociedad.

El reclamo de una mesa amplia, internas con participación de militantes y afiliados, incorporación de jóvenes y sectores productivos y una construcción desde las bases configura un planteo que se mete de lleno en la interna justicialista local.

El mensaje fue claro: antes de discutir nombres para 2027, quieren discutir qué peronismo pretende volver a representar a los concordienses y cómo construir una alternativa con participación de todos los sectores.

Fuente: programa Punto de Inflexion de radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas