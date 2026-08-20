Celeste Fuscado asumió la presidencia del bloque de Juntos por Entre Ríos en el Concejo Deliberante

Durante la sesión de este jueves del Concejo Deliberante de Concordia, la concejal Celeste Fuscado asumió la presidencia del bloque de Juntos por Entre Ríos, luego de que su compañera de bancada, Eliana Lagraña, solicitara licencia por razones de salud.

Lagraña pidió licencia para las sesiones restantes del Período Ordinario 2026, acompañando la correspondiente documentación médica. La solicitud se fundamenta en que atraviesa un embarazo de alto riesgo, que requiere reposo absoluto y cuidados especiales debido a enfermedades preexistentes.

En este contexto, y siguiendo las indicaciones de sus médicos, la concejal manifestó además su imposibilidad de continuar ejerciendo la presidencia del bloque durante el período legislativo en curso.

Ante esta situación, los integrantes de Juntos por Entre Ríos resolvieron designar a Celeste Fuscado para asumir la conducción del espacio dentro del cuerpo deliberativo.

El agradecimiento de Lagraña

En su presentación, Lagraña expresó su agradecimiento a sus compañeros de bloque por la confianza que depositaron en ella durante estos años.

También destacó especialmente el acompañamiento recibido por parte del intendente de Concordia, Francisco Azcué, durante su desempeño.

La decisión de solicitar licencia se produce con el objetivo de priorizar su estado de salud y la evolución de su embarazo, frente a las recomendaciones médicas que requieren cuidados especiales.

Fuscado continuará la conducción del espacio

Con su designación, Celeste Fuscado quedó al frente del bloque de Juntos por Entre Ríos en el Concejo Deliberante de Concordia.

La nueva presidenta del espacio asumió con el compromiso de dar continuidad al trabajo legislativo y a la representación política del bloque, en el marco del período ordinario que resta del año.

Desde la bancada expresaron su acompañamiento a Lagraña en este momento, destacando la necesidad de priorizar su salud y el desarrollo de su embarazo.

Asimismo, valoraron la responsabilidad asumida por Fuscado al tomar la conducción del bloque y garantizar la continuidad de la tarea legislativa de Juntos por Entre Ríos en el Concejo Deliberante.

Prensa bloque Juntos por Entre Rios

Redaccion de 7Painas