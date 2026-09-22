Celeste Fuscado dijo no tener dudas de que Azcué va a seguir siendo intendente, y criticó la herencia Peronista

La concejal y presidenta del bloque oficialista Celeste Fuscado aseguró que no tiene dudas de que Francisco Azcué continuará siendo intendente de Concordia, al referirse al escenario político y a la construcción del frente que llevó al actual jefe comunal a la Intendencia.

Durante la entrevista, Fuscado sostuvo que Azcué “dijo y sostiene que él quiere repetir la Intendencia” y afirmó: “Yo estoy convencida de que eso va a ser así”.

La dirigente radical consideró que, más allá de las candidaturas y de los nombres propios, los sectores que integran el oficialismo deben comenzar a discutir el proyecto que pretenden llevar adelante para Concordia.

“Lo que hay que charlar más allá de las individualidades y los nombres es el proyecto que queremos para Concordia y para los concordienses. Corregir lo que se puede haber hecho mal. Escuchar más, quizás”, señaló.

El frente que llevó a Azcué al Municipio

Fuscado recordó que la llegada de Azcué a la Intendencia en 2023 fue producto de un frente integrado por distintos partidos y sectores políticos y sostuvo que esa coalición continúa vigente.

“Cuando en el 23 ganamos la Intendencia de Concordia, lo ganamos con un frente amplio en cuanto a muchos partidos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que actualmente cada uno de los espacios que forman parte de la coalición se encuentra trabajando en su propio fortalecimiento interno.

“Cada uno de los grupos que integran esta coalición debe fortalecerse por sí mismo para poder después juntarnos”, sostuvo.

Según Fuscado, el objetivo posterior será avanzar en una discusión conjunta sobre el proyecto político para la ciudad.

“Por supuesto, lo que tenemos que hacer es charlar en el proyecto”, expresó.

“El líder político sigue siendo Azcué”

Consultada sobre el liderazgo dentro del oficialismo, Fuscado fue contundente al señalar que Francisco Azcué continúa siendo el principal referente político del frente.

“El líder político de este frente sigue siendo Azcué. Todavía está en gestión, pero el líder político sigue siendo Francisco Azcué”, afirmó.

Además, la concejal manifestó su posición respecto de la continuidad del radicalismo al frente del Municipio.

“Yo soy una convencida de que el radicalismo tiene que seguir gobernando Concordia”, sostuvo, aunque remarcó que esto debería darse dentro del frente integrado por los distintos espacios que acompañaron a Azcué.

Defendió la gestión y respondió al justicialismo

Durante la entrevista, Fuscado también respondió a las críticas realizadas por dirigentes del justicialismo, quienes habían cuestionado el estado actual de Concordia y planteado la necesidad de que el peronismo vuelva a gobernar la ciudad.

La concejal sostuvo que la actual gestión recibió, según su visión, un municipio desordenado y que durante los primeros años debió concentrarse en ordenar las cuentas antes de avanzar con obras financiadas con recursos propios.

“Un caos era en el 23 cuando nosotros llegamos. Un caos eran las cuentas como las encontramos nosotros en el 23, y estuvimos dos años y medio ordenando las cuentas”, afirmó.

Según Fuscado, ese proceso permitió que actualmente el Municipio pueda avanzar con obras en distintos barrios.

“Hoy, debido a eso, estamos viendo los frutos y por eso se están haciendo las cosas que se están haciendo y las obras que se están haciendo con recursos propios”, señaló.

La edil reconoció, de todos modos, que existen aspectos de la gestión que deben mejorar, especialmente en materia de comunicación.

“No estamos comunicando, me parece, lo que realmente estamos haciendo”, admitió.

La continuidad como eje de la discusión

Fuscado también hizo referencia a las obras de pavimentación que se ejecutan en distintos sectores de Concordia y sostuvo que existe una respuesta favorable de vecinos que esperaban desde hace años determinadas obras.

En ese contexto, consideró que la gestión debe mostrar con mayor claridad lo realizado y que los ciudadanos conozcan el destino de los recursos municipales.

De cara a lo que viene, la concejal insistió en que el oficialismo debe fortalecer sus distintos espacios y luego avanzar en una propuesta común.

“Tenemos que charlar en el proyecto, más allá de los nombres”, reiteró.

Así, mientras los distintos sectores políticos comienzan a definir sus posiciones de cara al próximo escenario electoral, Fuscado dejó planteada su definición: considera que Azcué buscará continuar al frente del Municipio y que el actual frente oficialista debe trabajar para sostener un proyecto de gobierno para Concordia.

Fuente: programa Punto de Inflexion, de radio Rivadavia Concordia, FM 106.1

Redaccion de 7Paginas