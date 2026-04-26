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Domingo 26 de abril de 2026
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Centro de Concordia: joven motociclista chocó contra la puerta de un auto que se abrió repentinamente

Un siniestro vial se registró en la noche de este sábado en pleno centro de Concordia, cuando una motociclista impactó contra la puerta de un automóvil que se abrió de manera imprevista.
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Redacción 7Paginas

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El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas en la intersección de calles Pellegrini y Alberdi. Según se informó a 7Paginas, el accidente se produjo a raíz de la apertura de la puerta de un vehículo estacionado, sin advertir la circulación de una moto en ese momento.

De acuerdo a los primeros datos, el automóvil involucrado es un Volkswagen Golf que se encontraba detenido sobre el cordón oeste de calle Pellegrini. En esas circunstancias, uno de sus ocupantes abrió una de las puertas, provocando la colisión con un motovehículo que transitaba por la arteria en sentido sur-norte.

La motocicleta, una Yamaha Crypton 110cc, era conducida por una joven de 19 años identificada como María Elena González, quien tras el impacto debió ser asistida en el lugar.

Posteriormente, la joven fue trasladada por el servicio de emergencias 107 hacia el hospital Masvernat para su correspondiente control médico. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones.