Cerca de una escuela de Concordia: la Policía desarmó una casilla que funcionaba como «aguantadero» y búnker de drogas

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles 53 e Italia, donde los efectivos constataron que la estructura se encontraba emplazada de manera ilegal, ocupando parcialmente el espacio público. Al ingresar al inmueble, las autoridades comprobaron que el mismo carecía por completo de mobiliario, lo que confirmaba su única función como «aguantadero».

Alerta y preocupación por la cercanía con escuelas

Según informaron fuentes policiales a 7Páginas, la intervención era un reclamo urgente de la comunidad debido a la vulnerabilidad del sector. La casilla se encontraba ubicada en las inmediaciones de establecimientos educativos de la zona, un trayecto por donde diariamente circula una importante cantidad de niños, niñas y adolescentes.

La actividad delictiva en el lugar generaba un constante clima de temor y preocupación entre las familias del barrio, quienes veían expuesta la seguridad de los menores de edad.

Apoyo vecinal en el operativo

Como resultado del accionar policial, se logró despejar por completo el predio, devolviéndole la tranquilidad al vecindario.

Un dato destacado de la jornada fue que el desarme de la estructura se realizó con la colaboración activa de los propios vecinos del barrio. Los residentes no solo ayudaron a desmantelar la casilla, sino que manifestaron abiertamente su apoyo y agradecimiento al personal policial por erradicar este foco de delincuencia que afectaba la convivencia y el bienestar de las familias de la zona.