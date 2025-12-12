Cerraron puntos de venta de drogas en Benito Legeren y Puerto Yeruá: cinco detenidos

Las órdenes judiciales permitieron desarticular dos presuntos puntos de venta activos. Durante los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de 37 envoltorios de cocaína, con un peso total de 150,6 gramos, además de envoltorios y tres plantas de marihuana. También se incautaron dos balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento y corte de sustancias, y $608.000 en efectivo, monto que fue incorporado como evidencia.

Como resultado de la intervención policial, cinco personas fueron detenidas, tratándose de tres hombres y dos mujeres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Segun se dijo a 7Paginas, estos operativos se enmarcan en las acciones continuas de prevención y combate al narcomenudeo que la fuerza viene realizando en Concordia y su zona de influencia, con el objetivo de desactivar focos de venta y distribución de drogas que afectan directamente a los barrios y a la seguridad ciudadana.