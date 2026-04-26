Cerraron puntos de venta de drogas en Concordia: Cuatro detenidos tras múltiples allanamientos

En una jornada marcada por intensos operativos de seguridad, la Policía de Entre Ríos dio un paso importante en la lucha contra la comercialización de estupefacientes en Concordia. Este sábado, personal de la División Drogas Peligrosas ejecutó cuatro órdenes de allanamiento en el marco de una investigación que busca desarticular nodos de venta de drogas en barrios de la ciudad.

Los procedimientos fueron librados por el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del Dr. Ledesma, bajo la instrucción del fiscal Fabio Zabaleta, quien lleva adelante la causa por presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo.

Cooperación regional

Debido a la magnitud del operativo, la Policía de Concordia contó con el apoyo logístico y operativo de delegaciones vecinas, sumándose personal policial de San Salvador, Federación y Federal.

Las tareas se concentraron en viviendas ubicadas sobre calle Doctor Aldá, entre calles 60 y 62, donde los efectivos realizaron las irrupciones de manera simultánea para garantizar el éxito del procedimiento.

Resultados y elementos secuestrados

La requisa de los inmuebles arrojó resultados positivos. Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, se logró el secuestro de:

8 envoltorios de nylon con cocaína.

1 envoltorio con marihuana.

La suma de $181.700 en efectivo, presuntamente proveniente de la venta ilícita.

3 teléfonos celulares y diversos elementos de interés para el avance de la causa (balanzas y elementos de corte).

Cuatro personas tras las rejas

Como saldo de las irrupciones, la Justicia dispuso la aprehensión de cuatro personas: tres hombres y una mujer, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Con estos allanamientos, las fuerzas de seguridad buscan llevar tranquilidad a los vecinos de la zona y continuar con el desmantelamiento de los denominados «kioscos» de droga que operan en los sectores periféricos de la ciudad.