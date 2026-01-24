Cerraron un kiosco de venta de drogas y detuvieron a una persona en Federación

Según se informó a 7Paginas, el operativo se realizó alrededor de las 19:40 horas, en el marco de una causa caratulada “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, con intervención de la Fiscalía a cargo de la Dra. Josefina Penón y el Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Ángel Fornerón.

En cumplimiento de una orden judicial, los efectivos procedieron a realizar un allanamiento y requisa personal en un domicilio ubicado sobre calle Las Rosas de esta ciudad. En el lugar fueron identificadas un total de 12 personas, de ambos sexos.

Como resultado del procedimiento, se concretó el secuestro de diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas, entre ellos:

Envoltorios con clorhidrato de cocaína, según test orientativo de campo.

Envoltorios con marihuana, también confirmados mediante test de campo.

Más de cinco teléfonos celulares.

Recortes varios, utilizados habitualmente para el fraccionamiento de la droga.

Una tijera.

Un plato con restos de sustancia estupefaciente (cocaína).

Finalizada la medida y tras consultar con el magistrado interviniente, se dispuso la detención del principal sospechoso en la causa, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental de Policía, quedando a disposición de la Justicia.