Cerraron un punto de venta de drogas en Concordia: tres detenidos y cocaína secuestrada

Durante los procedimientos, los efectivos lograron desarticular un centro de distribución de drogas y secuestrar una importante cantidad de cocaína fraccionada y lista para su comercialización. En total, se incautaron 247 envoltorios de cocaína, $182.000 en efectivo, cinco teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.

Como resultado de los allanamientos, tres hombres fueron detenidos y doce personas identificadas, quedando todos a disposición de la Justicia.