Domingo 19 de octubre de 2025
Cerraron un punto de venta de drogas en Concordia: tres detenidos y cocaína secuestrada

Un importante operativo antidrogas se llevó a cabo este sábado por la tarde en Concordia, con resultados altamente positivos. Personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos ejecutó órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas en las calles Luis Vernet, Tala y Urdinarrain, donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes.
Durante los procedimientos, los efectivos lograron desarticular un centro de distribución de drogas y secuestrar una importante cantidad de cocaína fraccionada y lista para su comercialización. En total, se incautaron 247 envoltorios de cocaína, $182.000 en efectivo, cinco teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.

Como resultado de los allanamientos, tres hombres fueron detenidos y doce personas identificadas, quedando todos a disposición de la Justicia.