Cerraron un punto de venta de drogas en el barrio El Pinar de Chajari, con dos mujeres detenidas

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo, personal de la Jefatura Departamental Federación llevó adelante un exitoso operativo en la ciudad de Chajarí. El procedimiento, que contó con la intervención de la División Drogas Peligrosas, se realizó pasado el mediodía de este viernes 8 de mayo.

Dando cumplimiento a un oficio judicial emanado por el Juzgado de Garantías local, los efectivos irrumpieron en un domicilio ubicado en el Barrio El Pinar. La causa se había iniciado de oficio tras diversas tareas de inteligencia que indicaban la comercialización de estupefacientes en la zona.

Secuestro de sustancias y elementos de interés

Durante la requisa del inmueble, los investigadores lograron hallar y secuestrar:

Clorhidrato de cocaína: Envoltorios ya fraccionados y acondicionados para su venta directa.

Dinero en efectivo: Sumas que serían producto de la actividad ilícita.

Telefonía móvil: Celulares que serán peritados para profundizar la investigación.

Otros elementos: Materiales utilizados habitualmente para el corte y pesaje de la droga.

Detenciones

En el lugar, según se informó a 7Paginas, se procedió a la identificación de varias personas que se encontraban presentes al momento del arribo policial. No obstante, por disposición de la Justicia interviniente, se ordenó la detención de dos mujeres mayores de edad.

Ambas mujeres fueron trasladadas y quedaron alojadas en dependencias policiales, quedando a disposición de la magistratura de Chajarí bajo los cargos de supuesta infracción a la ley de narcomenudeo.