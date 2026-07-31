Cerraron un punto de venta de drogas en la zona norte de Concordia y detuvieron a una pareja

Al llegar al domicilio, los efectivos observaron la presencia de un hombre en el exterior de la finca. Al ingresar al inmueble, advirtieron que una mujer intentaba ocultar distintos elementos debajo de una frazada en una de las habitaciones, situación que despertó las sospechas del personal actuante.

Durante la requisa, los uniformados encontraron un plato con una sustancia blanca, envoltorios de nylon, elementos de corte y dinero en efectivo. Además, en otro sector de la vivienda hallaron más sustancia compatible con estupefacientes.

Frente al hallazgo, se solicitó la intervención de la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron las pruebas de orientación, confirmando que se trataba de cocaína y marihuana.

Tras ser informado de los resultados, el fiscal interviniente, Dr. Arias, dispuso el secuestro de las sustancias estupefacientes, los elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, la suma de 700.200 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó la aprehensión de dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la fuerza policial indicaron a 7Paginas, que la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

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