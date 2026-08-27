Cerraron un punto de venta de drogas en zona sur de Concordia y detuvieron a cuatro personas

Un operativo antidrogas de la policía Federal, permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionaba en el barrio Carretera La Cruz, en la zona sur de Concordia. Como resultado del procedimiento, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Antidrogas Concordia, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico y coordinada por el Departamento Federal de Investigaciones, en el marco de las tareas preventivas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional.

De acuerdo con la información proporcionada a 7Paginas, la intervención permitió interrumpir un lugar que, según las tareas de inteligencia realizadas previamente, operaba de manera habitual en la comercialización de drogas en ese sector de la ciudad.

Varias semanas de investigación

La causa se inició a partir de un seguimiento sostenido durante varias semanas. Durante ese período, los investigadores realizaron tareas de vigilancia, relevaron movimientos vinculados con la presunta comercialización de estupefacientes y analizaron información que permitió reunir elementos probatorios para solicitar la intervención judicial.

La investigación quedó encuadrada en una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Con los elementos reunidos, la Dra. Gabriela Sero, titular del Juzgado de Garantías N° 4, autorizó las órdenes de allanamiento solicitadas por la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del Dr. Fabio Zavaleta.

Allanaron tres domicilios

Con la autorización judicial, los efectivos de la División Antidrogas Concordia realizaron un operativo simultáneo en tres domicilios del barrio Carretera La Cruz.

Durante los procedimientos fueron secuestrados estupefacientes ya fraccionados y acondicionados para su presunta comercialización, además de otros elementos de interés para la investigación.

Las diligencias se desarrollaron conforme a los protocolos establecidos y con intervención de la autoridad judicial. Según se informó, no se registraron incidentes durante los allanamientos.

Como resultado final, cuatro personas fueron detenidas. Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición del fuero judicial interviniente.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones destinadas a combatir el narcomenudeo y el narcotráfico en Concordia, mediante investigaciones y operativos coordinados con la Justicia provincial.

La División Antidrogas Concordia anticipó que continuará desarrollando tareas de investigación e intervenciones en distintos sectores de la ciudad para desarticular puntos vinculados con la venta de estupefacientes.