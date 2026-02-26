Cerraron un punto de ventas de drogas en uno de los barrios más vulnerables de Concordia, tres detenidos

El allanamiento, según informó la policía a 7Paginas, fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas, en el marco de la Ley 10.566 de Narcomenudeo, que habilita la investigación y persecución del comercio minorista de estupefacientes en la provincia.

La medida judicial se concretó en una vivienda del barrio Llamarada, un asentamiento de casillas ubicado en la zona oeste de Concordia.

Secuestro de droga y elementos vinculados a la causa

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron 50 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, una planta de cannabis sativa de 3,40 metros de altura y 117 gramos de semillas de la misma especie.

Además, se secuestraron 250.200 pesos en efectivo y cinco teléfonos celulares, elementos que serán peritados en el marco de la investigación para determinar su posible vinculación con la actividad ilícita.

Tres personas detenidas

Como resultado del operativo, fueron detenidas tres personas: dos hombres de 40 y 25 años y una mujer de 25 años. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

En el lugar también se procedió a la correcta identificación de otras tres personas mayores de edad.