Cerraron un punto del narcomenudeo en un barrio de Concordia: secuestran cocaína, marihuana y detienen a cuatro personas

En una nueva ofensiva contra la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Concordia, personal de la División Drogas Peligrosas (Toxicología) llevó adelante una serie de allanamientos este lunes por la tarde. Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Dr. Fabio Zabaleta, con el aval del Juzgado de Garantías N° 1, bajo la titularidad del Dr. Mauricio Guerrero.

Según informaron fuentes policiales a 7Páginas, las irrupciones se concentraron en el Barrio Fátima 2, específicamente en dos puntos estratégicos que estaban bajo investigación: las inmediaciones de Enriqueta Tavella y Crisóstomo Gómez, y la zona de Maestra López y Crisóstomo Gómez.

El saldo del operativo

Tras el registro minucioso de las fincas señaladas, los uniformados lograron desarticular puntos de venta de drogas, secuestrando elementos que prueban la actividad ilícita:

Estupefacientes: (164) envoltorios de cocaína y (09) envoltorios de marihuana, todos fraccionados para su comercialización directa.

Tecnología y dinero: Se incautaron teléfonos celulares, un equipo DVR de grabación de seguridad y una suma de dinero en efectivo de la cual no se precisó el monto final.

Logística: Se hallaron diversos elementos de corte y fraccionamiento, utilizados para preparar las dosis.

Cuatro detenidos

Como resultado de la intervención, cuatro personas mayores de edad fueron detenidas en el lugar. Por disposición de la Justicia interviniente, los sospechosos fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron supeditados a la causa y a la espera de ser indagados en las próximas horas.