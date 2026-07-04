Cesantearon a la exdirectora del Hospital Santa Rosa de Chajarí, Fernanda Lalosa

La información se conoció en las últimas horas y fue confirmada por la propia Lalosa. Hasta el momento, las autoridades provinciales no difundieron oficialmente los motivos que derivaron en la medida administrativa, por lo que se aguarda un comunicado que brinde precisiones sobre la decisión.

La cesantía de la exfuncionaria se produce en un contexto marcado por un proceso administrativo iniciado el año pasado. En junio de 2025, el Gobierno de Entre Ríos publicó en el Boletín Oficial un decreto mediante el cual se dispuso la apertura de un sumario administrativo contra Lalosa por la presunta existencia de «diversas situaciones irregulares» detectadas durante su gestión.

A partir de ese procedimiento se inició una investigación administrativa cuyo desarrollo no había trascendido públicamente hasta conocerse ahora la decisión de cesantearla.

Fernanda Lalosa fue durante más de una década y media una de las principales autoridades del Hospital Santa Rosa de Chajarí, desempeñando un rol central en la conducción del establecimiento de salud.

Por el momento no trascendieron detalles sobre el expediente administrativo ni sobre las razones específicas que motivaron la cesantía. Se espera que en las próximas horas las autoridades provinciales emitan información oficial para esclarecer el alcance de la medida.

Con información de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas