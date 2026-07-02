Cesantearon a un empleado municipal que atendía una peluquería en horario de trabajo: había sido asesor de una concejal de Concordia

En el marco de la fuerte controversia política generada por las cesantías dispuestas por la Municipalidad de Concordia, se conocieron este jueves los detalles de uno de los expedientes que derivó en la desvinculación de un agente municipal.

Se trata de Gustavo Gutiérrez, empleado de la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, quien además se había desempeñado anteriormente como asesor de la concejal Claudia Villalba en el Concejo Deliberante.

Según informó el Departamento Ejecutivo a 7Paginas, una investigación administrativa comprobó que el agente acumuló más de cincuenta días de inasistencias injustificadas y que, durante el horario en el que debía prestar servicios para la Municipalidad, atendía una peluquería ubicada en pleno centro de la ciudad.

La pesquisa fue realizada por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, que detectó reiteradas ausencias injustificadas entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025, motivo por el cual se dispuso la apertura del correspondiente sumario administrativo.

Durante las tareas investigativas también se constató que el empleado desarrollaba una actividad comercial en una peluquería ubicada sobre calle Santa María de Oro, entre Entre Ríos y San Luis, precisamente durante el horario en que debía encontrarse cumpliendo funciones para el Estado municipal.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, incluso el propio agente habría reconocido ante algunos de sus clientes que en ese momento debía estar trabajando en la Municipalidad.

La cesantía

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicar la sanción de cesantía, medida prevista en la Ordenanza de Escalafón Municipal Nº 11.275/49 para este tipo de incumplimientos.

La resolución fue notificada tanto al empleado como a su representante legal, dando por concluido el proceso administrativo.

«No habrá tolerancia»

Desde la administración municipal señalaron a 7Paginas que la decisión se enmarca en una política de fortalecimiento de los mecanismos de control interno y de fiscalización del desempeño del personal.

Además, remarcaron que el objetivo es garantizar el uso responsable de los recursos públicos y asegurar que cada trabajador cumpla efectivamente con las funciones por las cuales percibe un salario financiado por los contribuyentes.

En ese sentido, sostuvieron que la actual gestión mantendrá una postura de «tolerancia cero» frente a situaciones que impliquen incumplimientos laborales o un perjuicio para los vecinos.

La polémica llegó al Concejo Deliberante

La difusión de este expediente coincidió con una jornada de intenso debate en el Concejo Deliberante de Concordia, donde la oposición cuestionó las recientes cesantías de empleados municipales y reclamó mayores precisiones sobre los criterios aplicados por el Ejecutivo.

Tras un extenso intercambio entre los bloques, los concejales acordaron convocar al secretario de Hacienda y Coordinación de Gabinete, Pablo Ferreira, para que concurra al cuerpo legislativo y brinde explicaciones sobre las medidas adoptadas, los sumarios administrativos realizados y el alcance de las desvinculaciones.

Mientras el Ejecutivo sostiene que las cesantías responden a investigaciones internas que acreditaron graves incumplimientos, desde distintos sectores de la oposición reclaman conocer en detalle cada uno de los expedientes que motivaron las decisiones administrativas.