Miércoles 27 de agosto de 2025
César Tello: “Los enfermeros de Federación trabajamos en un clima estresante”

El jefe del área de Enfermería del Hospital San José de Federación, César Tello, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el personal de salud del nosocomio debido a la falta de recursos humanos. En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio Uno Federación, el profesional celebró el acuerdo alcanzado entre la directora del hospital, María Urquiza, y el intendente Ricardo Bravo, para gestionar más cargos de enfermería, al tiempo que describió el complejo escenario que enfrentan a diario.
“Esta necesidad no es nueva, ya en 2016 se había determinado que nos faltaban al menos 11 enfermeros para cubrir la demanda de entonces. Hoy esa cifra quedó totalmente desfasada porque el hospital creció en infraestructura y las exigencias son mucho mayores”, explicó Tello. Actualmente, este nosocomio cuenta con 25 enfermeros de planta para atender a más de 22 mil habitantes, el doble de la población de Feliciano, que dispone de más de 50 profesionales en el área.

El referente del sector detalló que los equipos trabajan con una fuerte sobrecarga laboral: “A la noche quedan solo tres enfermeros para atender desde un nacimiento hasta un accidente de tránsito. De día debemos cubrir vacunación, peso y talla, consultorios externos, internaciones y emergencias. Muchas veces nos vemos sobrepasados”.

Tello también puso el acento en el impacto emocional que genera esta situación: “Es muy estresante. Tenemos pacientes de todas las patologías y además, con la nueva ley de salud mental, debemos atender internaciones en ese ámbito. Eso exige un esfuerzo extra que se suma a la sobrecarga que ya tenemos”.

Otro de los problemas señalados es la falta de suplencias para cubrir licencias y vacaciones: “De los 25 enfermeros, 10 están en cargos vacantes. Cuando alguien se enferma o toma licencia, no se designa reemplazo y la carga recae en el resto del equipo”.

A pesar de este panorama, Tello valoró la reunión entre las autoridades municipales y hospitalarias: “La salud pública no tiene color político, y el hospital es de todos. Salí contento de ese encuentro y espero que esta vez las gestiones se traduzcan en realidades”.

Finalmente, pidió paciencia y comprensión a la comunidad: “Nosotros damos lo mejor, pero también somos seres humanos. Confiamos en que pronto lleguen las respuestas que necesitamos para poder brindar la atención que los vecinos de Federación merecen”.