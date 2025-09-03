7PAGINAS

Miércoles 3 de septiembre de 2025
CEYDAS repudia la inclusión de cotos de caza en el régimen de beneficios impositivos de Entre Ríos

La Comisión Directiva de CEYDAS emitió un duro comunicado en el que repudia la reciente decisión del Gobierno de Entre Ríos de favorecer la instalación de cotos de caza o turismo cinegético en la provincia, a través de su inclusión en el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), lo que habilitaría a estas actividades a recibir importantes beneficios impositivos.
Desde la organización ambiental calificaron la medida como “insólita e irresponsable”, advirtiendo que se trata de la promoción de un negocio que implica la matanza de cientos de miles de animales autóctonos y la destrucción del ambiente.

“Inadmisible y criminal”

El comunicado no escatima en críticas al resaltar que la decisión profundiza la crisis socioambiental que atraviesa Entre Ríos y la califica de “inadmisible y criminal”.

“Bajo ningún aspecto la caza de animales autóctonos puede ser considerada una actividad susceptible de ser promovida e incentivada, ya que no solo es un negocio destructivo y contaminante que no representa una fuente de trabajo ambientalmente sustentable ni de desarrollo genuino, sino que además atenta contra el patrimonio natural y cultural de todos los entrerrianos y de los bienes jurídicos tutelados por los cuales el Estado está obligado a velar”, señala el documento.

Defensa del patrimonio natural

CEYDAS subrayó que la medida no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino también el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano. Además, remarcaron que continuarán visibilizando la problemática y exigiendo que las políticas públicas de la provincia se orienten hacia modelos de desarrollo sustentables y no hacia prácticas que profundicen la degradación ambiental.

 