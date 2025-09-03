CEYDAS repudia la inclusión de cotos de caza en el régimen de beneficios impositivos de Entre Ríos

Desde la organización ambiental calificaron la medida como “insólita e irresponsable”, advirtiendo que se trata de la promoción de un negocio que implica la matanza de cientos de miles de animales autóctonos y la destrucción del ambiente.

“Inadmisible y criminal”

El comunicado no escatima en críticas al resaltar que la decisión profundiza la crisis socioambiental que atraviesa Entre Ríos y la califica de “inadmisible y criminal”.

“Bajo ningún aspecto la caza de animales autóctonos puede ser considerada una actividad susceptible de ser promovida e incentivada, ya que no solo es un negocio destructivo y contaminante que no representa una fuente de trabajo ambientalmente sustentable ni de desarrollo genuino, sino que además atenta contra el patrimonio natural y cultural de todos los entrerrianos y de los bienes jurídicos tutelados por los cuales el Estado está obligado a velar”, señala el documento.

Defensa del patrimonio natural

CEYDAS subrayó que la medida no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino también el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano. Además, remarcaron que continuarán visibilizando la problemática y exigiendo que las políticas públicas de la provincia se orienten hacia modelos de desarrollo sustentables y no hacia prácticas que profundicen la degradación ambiental.