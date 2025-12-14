Chaco: colisión entre un tren de cargas y un camión en un paso a nivel rural

Según se informó, el tren involucrado fue el Nº 9760 de Trenes Argentinos Cargas, compuesto por 45 vagones cargados con soja. La formación era conducida por un maquinista de 30 años, con domicilio en la ciudad de Embarcación, provincia de Salta.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, un camión Iveco 440, cabina color celeste, con carretón que transportaba una trilladora marca New Holland, quedó atascado sobre las vías férreas. Minutos después, el vehículo fue impactado por el tren que circulaba por el lugar. El camión era conducido por un chofer de 52 años, domiciliado en la localidad de Luque, departamento Río Segundo, provincia de Córdoba.

A pesar de la violencia del impacto, tanto el maquinista como el conductor del camión resultaron ilesos, registrándose únicamente daños materiales en el rodado de gran porte.

La causa fue caratulada como “Supuesto Siniestro Vial” y tomó intervención la Fiscalía Nº 2 de la ciudad de Charata, a cargo del fiscal Dr. Fernando Ojeda, quien dispuso la realización del acta de constatación correspondiente, con registro fotográfico del lugar del hecho, y la posterior entrega del tren y del camión en el sitio del accidente, una vez verificada la documentación.

Cabe señalar que un transeúnte logró registrar en tiempo real el momento de la colisión. En el video se observa claramente cómo el camión permanece detenido sobre las vías y es embestido por la formación ferroviaria en marcha, material que podría resultar relevante para el avance de la investigación.