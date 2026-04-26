Chajarí celebra hoy sus raíces: 150 años de la llegada de los inmigrantes italianos

Este domingo 26 de abril, la ciudad de Chajarí se viste de fiesta para rendir homenaje a su historia. El municipio llevará adelante un gran evento cultural en la Estación del Ferrocarril para celebrar los 150 años de la llegada de los primeros inmigrantes italianos, cuya cultura y esfuerzo forjaron las bases de la actual ciudad.

Con entrada libre y gratuita, los vecinos podrán disfrutar desde las 17 horas de una tarde cargada de tradición, que incluirá juegos típicos, exposiciones de fotos y objetos antiguos, y stands con lo mejor de la gastronomía italiana.

Cronograma de actividades

La jornada contará con un nutrido programa de intervenciones artísticas y talleres:

17:00 hs: Clase de danza típica italiana, a cargo de María José Sirianni.

17:30 hs: Clase de cocina italiana con el chef Francisco “Ico” Torres, quien compartirá recetas tradicionales.

18:00 hs: Presentación del grupo Coral Cantiamo e intervención del Ballet Folclórico Chajarí.

18:30 hs: Actuación del grupo de folklore “Alcar Li Fusi”.

19:00 hs: Danzas folclóricas con “Fior de Lucania”.

19:30 hs: Show musical de “Eco d’Italia”, integrado por Guillermo Urbani y Guido Francisconi.

Homenaje y acto central

A las 20 horas se llevará a cabo el acto oficial, donde se compartirán palabras evocativas sobre la importancia del legado italiano en la región. En este marco, el municipio entregará un reconocimiento a la Sociedad Italiana.

Además, se realizará una actividad con gran carga simbólica: la plantación de un olivo, árbol representativo de la italianidad, en conmemoración de los 40 años de la Asociación “Dante Alighieri”.

El cierre de los festejos está previsto para las 21 horas, tras un show italiano en vivo que promete hacer vibrar a la comunidad con las melodías del país de los antepasados. Será, sin dudas, una jornada para el reencuentro con las raíces y la memoria colectiva de Chajarí.

Redacción 7Paginas