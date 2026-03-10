Chajarí: comienza el juicio por jurados contra un ex jefe de la Policía de Concordia acusado de abuso sexual a una menor

El proceso corresponde al legajo caratulado “Q. J. E. s/Abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real”.

Durante la jornada de este lunes se llevó adelante la selección de los ciudadanos que integrarán el jurado popular, quienes además recibieron las instrucciones preliminares y observaron el video explicativo en el marco de la Ley Micaela.

La jueza técnica a cargo del debate será la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi. En tanto, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Mauro Jaume Blanco y la fiscal Evelina Espinosa, quienes tendrán a su cargo la acusación.

Por su parte, la defensa del imputado estará a cargo del abogado Eduardo Daniel Gerard, mientras que el acusado llega a esta instancia del proceso cumpliendo arresto domiciliario.

Según pudo saber 7Paginas, este será el juicio por jurados número 156 que se realiza en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Debido a que se trata de una causa vinculada a delitos contra la integridad sexual, el debate se desarrollará sin acceso al público, con el objetivo de preservar la intimidad de las personas involucradas.

El caso

El imputado, Enrique Querencio, ex comisario y ex jefe de la Policía de Concordia, está acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad, hechos que, según la investigación, habrían ocurrido en dependencias de la Jefatura Departamental Concordia.

La causa se inició en julio de 2019, cuando la madre de la joven —que en ese momento era menor— realizó la denuncia tras encontrar en el teléfono celular de su hija conversaciones con el entonces comisario que evidenciaban una relación entre ambos.

De acuerdo al testimonio de la mujer, el acusado habría contactado a la adolescente a través de redes sociales, donde le enviaba solicitudes de amistad y le ofrecía regalos como vestidos, cadenas y otros obsequios. Según la denuncia, en ese período se habrían producido encuentros sexuales dentro de la Jefatura de Policía.

Tras conocerse la denuncia, el funcionario fue apartado de su cargo y la Justicia inició una investigación penal por abuso sexual con acceso carnal. En ese contexto, el juez de Garantías Germán Dri dispuso medidas inhibitorias para impedir el acercamiento del acusado a la joven y su familia.

De acuerdo con lo establecido por el Código Penal Argentino, el delito imputado prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión en caso de una eventual condena.

El juicio que se inicia este martes permitirá que un jurado popular determine la responsabilidad penal del acusado, tras escuchar durante varias jornadas a las partes, testigos y peritos que intervienen en la causa.

Redacción de 7Paginas