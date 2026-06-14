Chajarí: como sigue la salud del niño atropellado por un conductor alcoholizado

El hecho generó una fuerte indignación en la localidad debido a las circunstancias del accidente, que terminaron con el conductor del vehículo detenido tras arrojar resultado positivo en el test de alcoholemia.

Un grave siniestro sobre Avenida 1° de Mayo

Según lo informó la policía, el hecho se registró sobre la Avenida 1° de Mayo al 2600, donde personal policial debió intervenir de urgencia tras ser alertado sobre una violenta colisión entre una camioneta Mitsubishi 4×4 de doble cabina y un peatón menor de edad.

De acuerdo con la información oficial recabada por las autoridades:

Fuga y regreso: El conductor del vehículo, un hombre mayor de edad domiciliado en Chajarí, se retiró inicialmente del lugar del hecho tras el impacto, aunque regresó de manera posterior.

Alcoholemia positiva: Al ser sometido al correspondiente test por parte de los inspectores y el personal policial, el resultado confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol.

El estado de salud del menor

A raíz del fuerte impacto, Juan Cruz fue asistido en primera instancia por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital local. El primer diagnóstico del médico de turno determinó un cuadro de extrema complejidad:

Parte médico inicial: Traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, fractura de cráneo y fractura de fémur, quedando el paciente supeditado a estudios de mayor complejidad para evaluar la evolución de sus lesiones.

Intervención judicial y detención del conductor

Ante la gravedad del escenario y el resultado del test de alcoholemia, tomó intervención inmediata la fiscal de turno de Chajarí, Dra. Carolina Ezpeleta.

La funcionaria judicial dispuso la inmediata detención del conductor involucrado, quien fue trasladado y alojado en las dependencias de la Comisaría Nº 1 de Chajarí. El imputado permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro y definir las imputaciones penales que recaerán en su contra.

Con datos de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas