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Domingo 14 de junio de 2026
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Chajarí: como sigue la salud del niño atropellado por un conductor alcoholizado

La comunidad de Chajarí sigue con profunda preocupación la evolución de Juan Cruz, el niño de 9 años que este sábado por la noche fue embestido por una camioneta en un grave siniestro vial. De acuerdo al último parte médico emitido, el menor continúa internado en estado grave pero estable, bajo sedación y a la espera de que su cuadro permita continuar con el tratamiento médico y farmacológico correspondiente.
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Redacción 7Paginas

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El hecho generó una fuerte indignación en la localidad debido a las circunstancias del accidente, que terminaron con el conductor del vehículo detenido tras arrojar resultado positivo en el test de alcoholemia.

Un grave siniestro sobre Avenida 1° de Mayo

Según lo informó la policía, el hecho se registró sobre la Avenida 1° de Mayo al 2600, donde personal policial debió intervenir de urgencia tras ser alertado sobre una violenta colisión entre una camioneta Mitsubishi 4×4 de doble cabina y un peatón menor de edad.

De acuerdo con la información oficial recabada por las autoridades:

Fuga y regreso: El conductor del vehículo, un hombre mayor de edad domiciliado en Chajarí, se retiró inicialmente del lugar del hecho tras el impacto, aunque regresó de manera posterior.

Alcoholemia positiva: Al ser sometido al correspondiente test por parte de los inspectores y el personal policial, el resultado confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol.

El estado de salud del menor

A raíz del fuerte impacto, Juan Cruz fue asistido en primera instancia por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital local. El primer diagnóstico del médico de turno determinó un cuadro de extrema complejidad:

Parte médico inicial: Traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, fractura de cráneo y fractura de fémur, quedando el paciente supeditado a estudios de mayor complejidad para evaluar la evolución de sus lesiones.

Intervención judicial y detención del conductor

Ante la gravedad del escenario y el resultado del test de alcoholemia, tomó intervención inmediata la fiscal de turno de Chajarí, Dra. Carolina Ezpeleta.

La funcionaria judicial dispuso la inmediata detención del conductor involucrado, quien fue trasladado y alojado en las dependencias de la Comisaría Nº 1 de Chajarí. El imputado permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro y definir las imputaciones penales que recaerán en su contra.

Con datos de Chajari al Dia

 

Redaccion de 7Paginas