Chajari: Con la actuación de Estelares, este domingo se realizará la Fiesta de la Amistad

En el marco del evento, se realizará el reconocimiento a Pilar Croattini, elegida por los vecinos como la Mejor Amiga de Chajarí en este 2026.

Detalles

El show musical comenzará a las 17 horas con el grupo local Motaví, interpretando clásicos del folclore norteño y del litoral argentino. El mismo está conformado por Hernán Montefinale en percusión y voz; Gustavo Taborda y Sergio Casco en guitarras y voz y Sergio Viana en piano, guitarras y voz.

A las 18 horas subirá al escenario la cantante Gabi Isasi, interpretando los grandes éxitos de la cumbia santafesina. Gabi es una destacada cantante de cumbia oriunda de Paraná.

A las 19 horas será el turno de la banda RPM, de Chajarí, con un repertorio basado en los éxitos del rock nacional e internacional. Actualmente el grupo está conformado por Mariano Silvestri en voz, Marcelo Bruni en batería, Agustín Dallacaminá y Alejandro Fontana en guitarras, Matias Bianchini en bajo e Iván Calei en teclados.

Seguidamente se hará entrega del reconocimiento a Pilar Croattini como Mejor Amiga de la ciudad y a las 20 horas tendrá lugar el show de la banda “Estelares”. El grupo liderado por el cantante y compositor Manuel Moretti se encuentra en plena gira nacional e internacional, presentando su décimo álbum de estudio “Los lobos” e interpretando sus éxitos de todas las épocas, celebrando sus 30 años de carrera.