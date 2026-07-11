7PAGINAS

Sábado 11 de julio de 2026
Facebook Instagram
Menú

Chajari: Con la actuación de Estelares, este domingo se realizará la Fiesta de la Amistad

La Fiesta de la Amistad de la ciudad de Chajarí, organizada por su municipio, se realizará este domingo, 12 de julio, en el Club Santa Rosa, desde las 17 horas, con entrada libre y gratuita.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En el marco del evento, se realizará el reconocimiento a Pilar Croattini, elegida por los vecinos como la Mejor Amiga de Chajarí en este 2026.

Detalles

El show musical comenzará a las 17 horas con el grupo local Motaví, interpretando clásicos del folclore norteño y del litoral argentino. El mismo está conformado por Hernán Montefinale en percusión y voz; Gustavo Taborda y Sergio Casco en guitarras y voz y Sergio Viana en piano, guitarras y voz.

A las 18 horas subirá al escenario la cantante Gabi Isasi, interpretando los grandes éxitos de la cumbia santafesina. Gabi es una destacada cantante de cumbia oriunda de Paraná.

A las 19 horas será el turno de la banda RPM, de Chajarí, con un repertorio basado en los éxitos del rock nacional e internacional. Actualmente el grupo está conformado por Mariano Silvestri en voz, Marcelo Bruni en batería, Agustín Dallacaminá y Alejandro Fontana en guitarras, Matias Bianchini en bajo e Iván Calei en teclados.

Seguidamente se hará entrega del reconocimiento a Pilar Croattini como Mejor Amiga de la ciudad y a las 20 horas tendrá lugar el show de la banda “Estelares”. El grupo liderado por el cantante y compositor Manuel Moretti se encuentra en plena gira nacional e internacional, presentando su décimo álbum de estudio “Los lobos” e interpretando sus éxitos de todas las épocas, celebrando sus 30 años de carrera.