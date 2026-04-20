Chajarí: Delincuentes robaron en una vivienda y huyeron al ser sorprendidos por el dueño

Un tenso episodio de inseguridad se vivió al caer la noche de este domingo en la localidad de Chajarí. Delincuentes aprovecharon la ausencia temporal de un vecino para ingresar a una vivienda ubicada en calle Repetto, entre Jaime Tabeni y avenida Belgrano, logrando huir por escasos segundos al ser sorprendidos.

Según se pudo saber, el dueño de casa se ausentó de la propiedad por un breve lapso de tiempo. Al regresar e ingresar al inmueble, escuchó el fuerte golpe de una persiana, señal de que los malhechores aún se encontraban en el interior y emprendían la fuga por la parte trasera en ese preciso instante.

El «modus operandi»

De acuerdo a las primeras pericias y el rastro dejado en el lugar, se presume que los delincuentes habrían ingresado por el frente de la propiedad, accediendo al techo para luego bajar al fondo. Una vez allí, violentaron la reja de una ventana para ganar el interior de un dormitorio.

Dentro de la casa, la víctima encontró cajones revueltos y diversos elementos desparramados, evidencia del frenético accionar delictivo. No obstante, gracias al pronto regreso del morador, los ladrones no tuvieron tiempo de concretar un robo mayor: se habrían alzado únicamente con una suma ínfima de dinero, sin lograr llevarse otros objetos de valor.

Investigación en curso

Efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para realizar las tareas de rigor y el relevamiento de datos. Como parte de la investigación, se analizan los registros de las cámaras de seguridad de la vivienda y de las fincas linderas para determinar la ruta de escape e identificar a los autores.

Trascendió que se trataría de dos personas que habrían sido vistas merodeando el frente de la casa minutos antes de que se concretara el ingreso. La policía trabaja intensamente para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los sospechosos.

Chajari al Dia