Chajarí: Despistó con su camioneta y el test de alcoholemia arrojó positivo

Un grave incidente vial tuvo lugar en el comienzo de esta jornada en la ciudad de Chajarí. Alrededor de la medianoche, una camioneta Toyota Hilux protagonizó un despiste en la zona de la Colectora, en el tramo comprendido entre las avenidas Belgrano y 25 de Mayo.

El accidente

Por causas que se tratan de establecer, el conductor del rodado, un hombre de 42 años, perdió el control del vehículo. La camioneta terminó su trayectoria en una zanja lindante a la banquina, quedando varada sobre el espacio verde del sector. Afortunadamente, no se registraron otros vehículos involucrados ni heridos de gravedad pese a la magnitud del despiste.

Alcoholemia positiva y retención

Al arribar el personal policial al lugar, se procedió a realizar las diligencias de rigor. Ante los signos evidentes de ebriedad del conductor, se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado contundente: 2,64 g/L de alcohol en sangre.

Cabe destacar que esta cifra representa un nivel de intoxicación extrema, superando ampliamente el límite legal permitido para conductores particulares.

Además del estado de ebriedad, las autoridades constataron que el hombre carecía de la documentación obligatoria requerida para circular. Ante estas irregularidades, la Policía procedió a la inmediata retención del vehículo, quedando a disposición de las autoridades competentes.

Chajari al Dia