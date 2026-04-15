Chajarí: el caso de la joven policía hallada sin vida podría dar un giro en la investigación

En un primer momento, el hecho fue caratulado como suicidio. Sin embargo, en paralelo a las pericias judiciales, se dispuso el pase a disponibilidad del jefe y un sargento de la Comisaría Primera, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y avanzar en una investigación interna dentro de la fuerza.

En las últimas horas, fuentes cercanas a la familia de la víctima señalaron que habría sido hallado un cuaderno íntimo perteneciente a la joven, con al menos 18 páginas escritas, en las que se haría referencia a situaciones de presuntos abusos sufridos por parte de una persona de su entorno familiar.

Este nuevo elemento podría modificar el enfoque de la causa, que ahora podría ampliarse para determinar si existieron factores externos vinculados al trágico desenlace.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad, especialmente en el barrio Curiyú de Chajarí, donde vecinos expresaron su preocupación y reclaman el esclarecimiento total de lo ocurrido.

Mientras tanto, la Justicia continúa con las pericias y la recolección de pruebas, en un contexto de creciente expectativa por conocer si la investigación tomará un nuevo curso a partir de estos recientes indicios.

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