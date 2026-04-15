7PAGINAS

Miércoles 15 de abril de 2026
Facebook Instagram
Menú

Chajarí: el caso de la joven policía hallada sin vida podría dar un giro en la investigación

El caso de la joven agente policial de 21 años hallada sin vida días atrás en un comercio de Chajarí podría tomar un nuevo rumbo en las próximas horas, a partir de elementos surgidos en el marco de la investigación.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En un primer momento, el hecho fue caratulado como suicidio. Sin embargo, en paralelo a las pericias judiciales, se dispuso el pase a disponibilidad del jefe y un sargento de la Comisaría Primera, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y avanzar en una investigación interna dentro de la fuerza.

En las últimas horas, fuentes cercanas a la familia de la víctima señalaron que habría sido hallado un cuaderno íntimo perteneciente a la joven, con al menos 18 páginas escritas, en las que se haría referencia a situaciones de presuntos abusos sufridos por parte de una persona de su entorno familiar.

Este nuevo elemento podría modificar el enfoque de la causa, que ahora podría ampliarse para determinar si existieron factores externos vinculados al trágico desenlace.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad, especialmente en el barrio Curiyú de Chajarí, donde vecinos expresaron su preocupación y reclaman el esclarecimiento total de lo ocurrido.

Mientras tanto, la Justicia continúa con las pericias y la recolección de pruebas, en un contexto de creciente expectativa por conocer si la investigación tomará un nuevo curso a partir de estos recientes indicios.

7Paginas