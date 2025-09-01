Chajarí es sede de las finales provinciales de los juegos entrerrianos de la juventud

Estarán participando de estas competencias un total de 300 chicos provenientes de las ciudades de Paraná, Crespo, Feliciano, Federal, Federación, Concordia, Villaguay, San Salvador, San José, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Urdinarrain, Victoria, Gualeguay, Ramírez y Diamante. Las actividades se estarán llevando adelante en instalaciones de los Clubes Vélez Sarsfield y Santa Rosa de nuestra ciudad. La apertura oficial tendrá lugar el martes a las 21 horas en club Santa Rosa.

Las acreditaciones de las delegaciones competidoras se harán el martes 2 de septiembre de 9:30 a 10:30 horas en el Playón Deportivo Municipal. En el lugar se hará entrega de las carpetas con el cronograma, planillas de cada zona, deslindes y pulseras identificatorias, las que deberán ser utilizadas durante todo el evento tanto por deportistas y entrenadores. Luego de la acreditación se ofrecerá desayuno a las delegaciones.

A las 12 horas se brindará la charla técnica en instalaciones del club Santa Rosa. La dirección del torneo de vóley estará cargo del Prof. Alberto Rubinich y el de básquet 3×3 a cargo del entrenador Gastón Bernasconi. A las 15 horas darán inicio los partidos, comenzando básquet 3×3 sub16 Zona A y B masculino y femenino y vóley sub15 Zona A y B femenino en club Vélez; y voley sub15 Zona A y B masculino en Santa Rosa.

El miércoles 3 de septiembre, a las 10:30 horas se dará inicio con los partidos de semi finales, repitiendo disciplinas y categorías en ambos clubes. Las competencias se extenderán durante la jornada con los partidos de las finales y partida de las delegaciones a las 16 horas.

Los Juegos Deportivos Entrerrianos Juveniles buscan promover la participación de jóvenes de entre 12 y 18 años en diversas disciplinas. Estos juegos tienen tres etapas: local, zonal/departamental y provincial, y son un camino directo a los Juegos Nacionales Juveniles 2025. Se trata de una actividad que es organizada en conjunto por el Gobierno de Chajarí y el Gobierno de Entre Ríos, por intermedio de sus organismos de Deportes.

Las Juegos se desarrollan en masculino y femenino, en diferentes categorías de edad, en las disciplinas de Atletismo; Vóley; Hockey; Básquet 3×3 y 5×5; Vóley; Ajedrez Mixto y Fútbol. Los mismos representan una excelente oportunidad para que los jóvenes entrerrianos participen en competencias deportivas, promuevan el deporte y tengan la posibilidad de llegar a instancias nacionales.

Chajarí estuvo presente en las finales de los Juegos Entrerrianos en hockey y atletismo

Un total de 12 jóvenes deportistas representaron a nuestra ciudad en las instancias provinciales de las disciplinas de atletismo y hockey sobre césped, logrando importantes resultados. En ambas disciplinas, las competencias se llevaron a cabo el jueves 28 y el viernes 29 de agosto en la ciudad de Concordia.

En la disciplina de Atletismo sub15 Carolina González se coronó campeona en 600 y en la posta 8 x 200. En 2.000 metros logró el tercer puesto. Ana Paula Erben logró el 1º puesto en salto en largo y también fue 1º en equipo por posta. Felipe Ramírez obtuvo el 6to. puesto en lanzamiento de bala, el 6to. en los 80 mts. y cosechó el 1º puesto en postas por equipo. Amílcar Díaz logró el 6to. puesto en lanzamiento de jabalina

En Hockey sub16 logró el subcampeonato el equipo masculino de Curiyú integrado por Luciano Pampillón, Tiago Vallejo, Pablo Daniel Cordero, Damián Zaris, Máximo Gustavo Martínez, Diego Nicolás García, Sebastián Toledo y Santino Vallejo, dirigidos por Sergio Berti.