Martes 23 de diciembre de 2025
Chajarí: ingresó a un drugstore, robó y fue detenido tras una rápida intervención policial

Un sujeto mayor de edad fue aprehendido en la tarde de este martes en la ciudad de Chajarí, acusado del delito de hurto en grado de tentativa, luego de ingresar a un comercio céntrico, sustraer pertenencias y darse a la fuga.
El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando el individuo ingresó al dragstore “DUO”, ubicado en la intersección de avenida Alem y Repetto. Según se informó, el hombre tomó distintos elementos del local y salió corriendo del lugar tras cometer el ilícito.

La rápida respuesta del personal policial permitió que el sospechoso fuera interceptado a pocos metros, en la zona de calles Gregoria Pérez y Repetto, donde finalmente fue reducido y aprehendido en flagrancia.

Desde la fuerza se dio inmediato aviso a la Unidad Fiscal en turno, que tomó conocimiento de lo acontecido y dispuso que el masculino permanezca detenido por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa.

Por disposición judicial, el aprehendido fue trasladado y alojado en dependencias de la Comisaría N° 1 de Chajarí, quedando a disposición del magistrado interviniente.