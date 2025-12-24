Chajarí: ingresó a un drugstore, robó y fue detenido tras una rápida intervención policial

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando el individuo ingresó al dragstore “DUO”, ubicado en la intersección de avenida Alem y Repetto. Según se informó, el hombre tomó distintos elementos del local y salió corriendo del lugar tras cometer el ilícito.

La rápida respuesta del personal policial permitió que el sospechoso fuera interceptado a pocos metros, en la zona de calles Gregoria Pérez y Repetto, donde finalmente fue reducido y aprehendido en flagrancia.

Desde la fuerza se dio inmediato aviso a la Unidad Fiscal en turno, que tomó conocimiento de lo acontecido y dispuso que el masculino permanezca detenido por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa.

Por disposición judicial, el aprehendido fue trasladado y alojado en dependencias de la Comisaría N° 1 de Chajarí, quedando a disposición del magistrado interviniente.