Chajarí invertirá $500 millones para ampliar el Área Industrial

La ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública para adquirir hasta 60 hectáreas aledañas al predio actual, ubicado sobre la Autovía Nacional Gervasio Artigas, Km. 330. El objetivo es facilitar la radicación de nuevas empresas, la expansión de las ya instaladas y la relocalización de aquellas que hoy funcionan en el radio urbano.

Según el relevamiento realizado en 2024, en el predio actual desarrollan sus actividades más de 20 empresas, que generan más de 300 empleos directos. Sin embargo, el área se encuentra prácticamente sin posibilidades de expansión, lo que limita el desarrollo productivo.

El proyecto remarca que la adquisición de un nuevo predio no solo permitirá cumplir con los requisitos de la Ley Provincial Nº 11.083 de emplazamientos industriales, sino que también representará una oportunidad de inversión con recupero de fondos, ya que los terrenos podrán ser luego loteados y vendidos.

De este modo, la ciudad apuesta a fortalecer su perfil industrial, crear más empleo y ordenar la localización de las industrias, evitando que nuevas plantas se instalen dentro del casco urbano.

Otros asuntos tratados en la sesión

La 13ª Sesión Ordinaria del Año Legislativo Nº 62 se desarrolló este jueves en el Salón Coronel Guarumba, donde se abordaron un total de 20 temas.

Entre los más destacados:

Se modificó la Ordenanza Nº 3183 HCD, que autoriza la venta de 12 lotes en barrio Jardín, agregando que los terrenos no podrán ser transferidos ni vendidos durante 10 años.

Se declaró de Interés Municipal la charla “El rugby y los valores del deporte”, organizada por el Club Cabeza de Tractor.

Se aprobó un despacho para declarar de Interés Municipal a la Biblioteca Popular “Alas”.

Se trató un proyecto del bloque Más por Entre Ríos para reducir gastos de representación de funcionarios y concejales, que fue girado a la Comisión de Hacienda.

También se ingresó un pedido de reunión por parte de un grupo de agrimensores, quienes buscan exponer ante el Concejo la situación de la Oficina de Catastro Municipal.