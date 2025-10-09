Chajarí: investigan la muerte de un joven hallado en una cuneta con droga y una importante suma de dinero

El hecho se registró alrededor de las 18:30 horas, sobre Avenida 28 de Mayo, casi Avenida Belgrano, cuando personal policial fue alertado por la presencia de una persona aparentemente inconsciente en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre —de unos 30 años de edad— boca abajo y sin signos vitales junto a una motocicleta Honda Wave. Minutos después, personal del Hospital Santa Rosa confirmó el deceso.

Durante la revisión de las pertenencias del fallecido, el Médico de Policía constató la existencia de aproximadamente 10 gramos de sustancia estupefaciente fraccionada y una suma de $344.000 en efectivo, lo que motivó la intervención inmediata del Agente Fiscal en turno.

Por disposición judicial, se dio intervención al personal de la División Drogas Peligrosas, que procedió al secuestro de la droga, el dinero y la motocicleta.

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del deceso.

En el procedimiento trabajaron también Policía Científica y Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron con las tareas en el lugar.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Chajarí, mientras se intenta establecer si el fallecimiento se produjo por causas naturales, un accidente o si existen indicios de un hecho delictivo.

