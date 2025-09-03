Chajarí: joven mujer sufrió traumatismo de cráneo tras un accidente de tránsito

Segun informó la policia a 7Paginas, el hecho ocurrió cuando un automóvil Renault Stepway gris, conducido por un hombre de 45 años, circulaba por calle Repetto en sentido norte-sur. Al llegar a la intersección con calle San Luis, colisionó con una motocicleta Honda Wave, conducida por una joven de 26 años, que se desplazaba en dirección este-oeste.

Lesiones y traslado al hospital

Como consecuencia del impacto, la motociclista fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde fue examinada por el médico policial de turno. Según el informe, presentó traumatismo de cráneo con desorientación al momento del ingreso.

Intervención policial

En el lugar trabajaron efectivos de la División Judiciales y Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.