Miércoles 3 de septiembre de 2025
Chajarí: joven mujer sufrió traumatismo de cráneo tras un accidente de tránsito

En la madrugada de este miércoles, alrededor de la 01:00, se registró un siniestro vial en la intersección de calle Repetto y San Luis, en la ciudad de Chajarí, que dejó como saldo a una joven motociclista hospitalizada con lesiones de consideración.
Segun informó la policia a 7Paginas, el hecho ocurrió cuando un automóvil Renault Stepway gris, conducido por un hombre de 45 años, circulaba por calle Repetto en sentido norte-sur. Al llegar a la intersección con calle San Luis, colisionó con una motocicleta Honda Wave, conducida por una joven de 26 años, que se desplazaba en dirección este-oeste.

Lesiones y traslado al hospital

Como consecuencia del impacto, la motociclista fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde fue examinada por el médico policial de turno. Según el informe, presentó traumatismo de cráneo con desorientación al momento del ingreso.

Intervención policial

En el lugar trabajaron efectivos de la División Judiciales y Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.