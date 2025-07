Chajari: La Escuelita «El refugio» es la institución mejor amiga de la ciudad

Como viene ocurriendo desde el año 2016, la capital provincial de la amistad volvió a elegir el mejor amigo de la ciudad. Nuevamente los vecinos pudieron nominar a quienes creen que son merecedores de este reconocimiento social proponiendo candidatos o sumando su voto a propuestas de otros participantes a través de las redes sociales del Gobierno de Chajarí.

En ese marco, quien resultó elija como la institución mejor amiga de la ciudad, fue la Escuelita “El refugio”.

Este centro educativo comunitario fue creado en 2003. Brinda apoyo escolar a chicos en edad escolar y funciona en Mitre y Avellaneda, en el barrio Estación.

La iniciativa de su creación nació a partir del trabajo de un grupo de voluntarios de Cáritas que detectaron una necesidad urgente: había niños y niñas fuera del sistema educativo que requerían apoyo para reinsertarse. Con la convicción de que era posible cambiar esa realidad, se acercaron al Colegio Marista, que brindó el espacio necesario para comenzar. Desde entonces, la escuelita funciona bajo una premisa sencilla pero poderosa: “como se puede, para terminar como se debe”.

A lo largo de los años, este proyecto de educación no formal fue creciendo, no solo en cantidad de chicos, sino también en servicios. Hoy no se trata únicamente de un lugar donde hacer la tarea. Es un espacio donde se escucha, se abraza y se acompaña. Un refugio en el sentido más profundo de la palabra.

El equipo cuenta con psicóloga y psicopedagoga que brindan contención tanto a los niños como a sus familias.

Además del apoyo escolar, se desarrollan talleres en función de lo que las familias necesitan, tales como educación sexual integral, límites, prevención de consumos problemáticos, entre otros. Todo esto se lleva adelante de manera voluntaria, con el apoyo de socios, donantes particulares y diversas instituciones.

Ellos serán reconocidos por el Gobierno de la ciudad con la entrega de un diploma, el próximo domingo 20 de julio en la Fiesta de la Amistad, que se desarrollará en la Estación del Ferrocarril, a partir de las 15 horas. Pero este miércoles, fueron visitados por el Presidente Municipal, Marcelo Borghesan, quien se acercó a brindarles las felicitaciones personalmente.

Los Mejores Amigos de Chajarí 2016 – 2024

Cabe recordar que en el año 2024 fueron reconocidos por los vecinos como Mejores Amigos de Chajarí los empleados del servicio de recolección de residuos del Gobierno municipal. Se trata de un grupo de más de 40 trabajadores que prestan sus servicios en los distintos turnos y en los diferentes barrios de la ciudad.

En el año 2023 fue elegida como mejor amiga Patricia Klein, quien obtuvo el reconocimiento por sus tareas solidarias a través de su comedor “Si Tu Quieres” en el barrio Guarumba, donde recibe entre 30 y 40 chicos, algunos adultos y ancianos también, quienes dentro de las posibilidades del día, obtienen una merienda o una cena. Otras veces una vianda. En la casa de Patricia, también hay actividades escolares, recreativas, entrega de ropa o juguetes, y no faltan los festejos en alguna fecha especial.

En el 2022 los Bomberos Voluntarios de Chajarí fueron elegidos los mejores amigos de la ciudad, en reconocimiento a sus 45 años de servicio, ayuda y asistencia en nuestra ciudad. En el 2021 fue elegida como Mejor Amiga de la Ciudad la Asociación Protectora de Animales de Chajarí (Apa), organización sin fines de lucro que fue fundada hace más de 20 años y está compuesta por un grupo de voluntarios unidos por el amor hacia los animales. En el 2020, fue elegido Fernando Guerrico, Médico Ginecólogo y Obstetra. Los vecinos que lo postularon, entre otras cuestiones, lo describieron como excelente persona y un muy buen profesional, siempre disponible para ayudar y atender a sus pacientes. En el 2019 resultó electo como mejor amigo de la ciudad, Guillermo Martínez chofer de la línea B de la Cooperativa que presta el servicio de transporte urbano de pasajeros en Chajarí. Todos sus votantes, en general, destacaron su actitud servicial y el trato que le dispensa, sobre todo, a los niños y adultos mayores.

En el 2018 fue elegido el Veterinario Alan Aispuru, responsable del Área de Zoonosis del Municipio local, que fue destacado por su amor y dedicación por los animales, a quienes cuida de especial manera. En 2017, en cambio, este reconocimiento del Gobierno de Chajarí recayó sobre la Doctora Graciela Zambón quien trabajó durante toda su vida de una profesión que ama: la pediatría. En este sentido, se desempeñó en hospitales, guarderías, centros de salud municipales y consultorio, donde aún sigue trabajando a diario. Una mujer que siempre supo lo que quiso, que luchó y trabajó para conseguirlo, fue reconocida por la ciudad e, indudablemente, muchos de sus pacientes (aun sin saber hablar) estuvieron más que orgullos de ella.

Por otra parte, en 2016, primer año de reconocimiento a los mejores amigos de la ciudad, el más votado fue Aníbal “Manisero” Luna quien ya no está entre nosotros. Sin embargo, es recordado desde entonces por todos los chajarienses, y en las plazas, las canchas de futbol local, los eventos públicos y privados y muchas esquinas de la ciudad aún parecen escucharse su inolvidable “maní, maní”.