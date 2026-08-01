Chajarí: la perra «Hada» descubrió a una pareja que llevaba marihuana a Mocoretá

Según lo indicado por la policía a 7Paginas, En el marco de los operativos de prevención y control vehicular desarrollados en la entrada a la ciudad de Chajarí, personal policial logró interceptar el traslado de estupefacientes sobre la Avenida 25 de Mayo.

El procedimiento se desencadenó cuando los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil marca Renault que circulaba desde Chajarí con destino a la localidad de Mocoretá, provincia de Corrientes. En el rodado viajaban dos personas mayores de edad —un hombre y una mujer—, ambos con domicilio en la mencionada ciudad correntina.

Durante la inspección de rutina sobre el habitáculo, fue clave la labor de la perra antinarcóticos «HADA», perteneciente a la Delegación de Drogas Peligrosas. El animal realizó una alerta pasiva (un cambio repentino de conducta) que indicó la posible presencia de sustancias prohibidas en el interior del auto.

Ante el indicio, la policía estableció comunicación urgente con el Juzgado Federal de Concordia, desde donde se libró de inmediato la orden de requisa personal y vehicular.

Al registrar el habitáculo, los uniformados hallaron una mochila que contenía una sustancia vegetal con características organolépticas similares a la Cannabis Sativa. Tras realizarse el test de orientación química de rigor, este arrojó resultado positivo para marihuana.

Por disposición de la Magistratura Federal interviniente, las autoridades procedieron al secuestro preventivo de:

La sustancia estupefaciente (marihuana).

El automóvil Renault utilizado para el traslado.

Un teléfono celular.

La suma de $147.000 en efectivo (moneda nacional).

Los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados a la sede policial para su correcta identificación. Posteriormente, y por orden judicial, ambos recuperaron la libertad, quedando formalmente supeditados a la causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.