Chajarí: motociclista resultó con grave fractura tras un accidente

El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida 1º de Mayo y calle Baloni, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron un automóvil y un motovehículo que circulaban en direcciones opuestas.

Como consecuencia del impacto, dos personas que se trasladaban en la moto fueron trasladadas de inmediato al hospital local. Allí se confirmó que uno de los ocupantes sufrió fractura por luxación de tobillo derecho, considerándose una lesión de carácter grave.

En tanto, la Policía de Chajarí recordó a la comunidad la necesidad de conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y mantener la atención al circular, con el objetivo de prevenir este tipo de hechos que ponen en riesgo la vida de los vecinos.