Chajarí: robó casi 4 millones de pesos de un consultorio de kinesiología y fue detenido cuando intentaba escapar en un micro

El hecho fue denunciado durante la tarde del jueves por la propietaria de un consultorio de kinesiología ubicado sobre calle Mitre al 1300, quien informó en la sede policial que un sujeto había ingresado al establecimiento y sustraído una importante suma de dinero en efectivo, superior a los tres millones de pesos.

A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones de Chajarí analizó las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia aportadas por la damnificada, lo que permitió identificar al presunto responsable.

Con esa información, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en la Terminal de Ómnibus de Chajarí, donde solicitaron al fiscal de turno la correspondiente requisa personal.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el procedimiento arrojó resultado positivo, ya que entre las prendas del hombre encontraron 3.711.570 pesos en efectivo.

Ante esta situación, el fiscal interviniente ordenó la aprehensión del sospechoso, el secuestro del dinero recuperado y la continuidad de las actuaciones judiciales para esclarecer por completo el hecho.