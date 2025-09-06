Chajarí sigue entregando viviendas del plan municipal “Construir Futuro”

El acto de entrega tuvo lugar en la vivienda ubicada en Cjal. Yanki González N° 682 de barrio Curiyú. En la oportunidad, recibieron sus llaves el dueño de casa Hernán Rafael Aquino, la cual ha sido construida en el marco del Construir Futuro IV; Tania Soledad Lujan Castillos y Walter Ismael Riquelme, cuya vivienda se ha edificado en calle Nora Cavallaro Nº584 y la beneficiaria Ana Paula Merle, que cuenta con su nueva vivienda en Cjal. Maria F. de Migoya N° 611. Estas dos construcciones corresponden al Construir Futuro V.

La actividad contó también con la presencia de la Secretaria de Gobierno y Hacienda Elisa Moix, la Presidente del HCD Fabiola Fochesatto Brunini y el Encargado del Área de Vivienda Facundo Saavedra, acompañando a los beneficiarios y sus familiares en este importante y grato momento.

Construir futuro cumpliendo el sueño de la casa propia

El plan Construir Futuro del Gobierno Municipal consiste en un círculo solidario de construcción de viviendas destinadas a vecinos de Chajarí que cuenten con terreno propio y no sean dueños de ningún otro inmueble. El mismo comenzó a desarrollarse a partir del año 2016 y que se abona en cuotas mensuales, contando actualmente con 6 etapas que sumarán un total de 240 viviendas para familias de nuestra ciudad, de las cuales ya se entregaron 206.

Con las dos primeras etapas del Plan, un total de 64 familias accedieron a su casa propia, con la tercera etapa se hizo entrega de 93 viviendas, y con la cuarta etapa del plan Construir Futuro se entregaron otras 42 nuevas viviendas de las 43 que se construyen.

Ahora se avanza con la construcción de otras 20 viviendas pertenecientes al Construir Futuro V, de las cuales ya se entregaron 7 de ellas, y a principios de este mes de agosto se ha realizado ante escribano público el sorteo de beneficiarios del Construir Futuro VI que sumará otras 20 unidades habitacionales para vecinos de Chajarí. En el marco del mismo ya se ha realizado el sorteo del orden de construcción de las 4 primeras viviendas.