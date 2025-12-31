Chajarí: tres menores intentaron robar prendas en una tienda céntrica

El hecho ocurrió alrededor de las 20:45 horas, cuando personal policial intervino a partir de un llamado telefónico que alertaba sobre una situación sospechosa en una tienda del sector. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del comercio, quien relató que una empleada había advertido la actitud de tres menores que presuntamente intentaban sustraer prendas de vestir.

Según se informó a 7Paginas, los jóvenes habrían ocultado los elementos entre sus ropas, aunque no lograron concretar el ilícito ni traspasar la línea de cajas. Los productos fueron recuperados en el lugar y no se constataron daños ni faltantes en el comercio.

Puesta la situación en conocimiento de la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado de los menores a la dependencia policial, donde fueron examinados por el médico policial y posteriormente entregados a sus progenitores. Además, se dio intervención al COPNAF, de acuerdo a los protocolos vigentes para este tipo de casos.