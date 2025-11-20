7PAGINAS

Jueves 20 de noviembre de 2025
Chajarí: un joven delincuente fue reducido por un vecino tras ingresar a una vivienda

Un hecho de inseguridad se registró en Chajarí durante la noche de este miércoles, cuando un joven de 22 años, de apellido Verón, fue detenido luego de ingresar ilegalmente a una propiedad y ser reducido por un vecino.
Redacción 7Paginas

Según informó la Comisaría Chajarí a 7Paginas, el episodio ocurrió alrededor de las 22:30 en una vivienda ubicada sobre Pasaje Hernández al 1000, donde un llamado telefónico alertó a la Policía sobre la presencia de un intruso.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven ya reducido por el propietario de la casa. Minutos antes, Verón había ingresado trepando el muro del patio de un vecino y, al ser descubierto, intentó escapar saltando hacia otra vivienda, donde finalmente fue sorprendido y retenido hasta la llegada de los uniformados.

Las autoridades confirmaron que no se registraron daños en las viviendas involucradas ni faltantes de elementos.

Tras comunicarse con el fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del joven y su traslado a la alcaldía policial, quedando a disposición de la Justicia por el delito de violación de domicilio.