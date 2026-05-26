Chajarí: un motociclista lesionado en un choque fue descubierto con cocaína y marihuana en el hospital

El choque fue protagonizado por un utilitario Renault Kangoo y una motocicleta Honda Titán. A raíz del impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.

El hallazgo en la sala de rayos X

Mientras el personal de salud le realizaba los estudios radiográficos correspondientes en el nosocomio, se produjo el inesperado descubrimiento. En un bolso de mano que pertenecía al motociclista, se observó a simple vista la presencia de varias bolsas de nylon que contenían sustancias sospechosas.

Ante esta situación, se notificó de inmediato a las autoridades judiciales, quienes dispusieron la intervención del personal de la División Toxicología (Drogas Peligrosas) para realizar las pericias correspondientes en el lugar.

Secuestro de estupefacientes

Los efectivos policiales especializados llevaron a cabo el pesaje y los test orientativos de campo sobre el material hallado en el bolso del paciente. El análisis arrojó resultado positivo para las siguientes sustancias:

14 envoltorios de nylon que contenían Clorhidrato de Cocaína.

2 envoltorios con una sustancia vegetal amarronada que dio positivo para Marihuana.

Todos los elementos fueron formalmente secuestrados por la fuerza policial bajo las directivas de la magistratura interviniente, mientras se continúan con las diligencias de rigor para determinar la situación legal del conductor hospitalizado.