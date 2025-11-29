7PAGINAS

Sábado 29 de noviembre de 2025
Chajarí: un motociclista perdió el control y sufrió una grave fractura

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche de este viernes dejó como saldo a un motociclista hospitalizado con lesiones de gravedad. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 22:30 sobre avenida Padre Galay, a pocos metros de la intersección con 1° de Mayo.
Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el hecho involucró a una motocicleta Guerrero Trip 110 cc conducida por un hombre de 32 años, quien circulaba en sentido oeste–este. Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó cayendo sobre la calzada.

Tras el impacto, el motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa. Allí, el médico policial constató que presentaba una fractura en el tobillo izquierdo, lesión considerada de carácter grave.