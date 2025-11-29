Chajarí: un motociclista perdió el control y sufrió una grave fractura

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el hecho involucró a una motocicleta Guerrero Trip 110 cc conducida por un hombre de 32 años, quien circulaba en sentido oeste–este. Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó cayendo sobre la calzada.

Tras el impacto, el motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa. Allí, el médico policial constató que presentaba una fractura en el tobillo izquierdo, lesión considerada de carácter grave.