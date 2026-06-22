Chajarí: Un motociclista sufrió lesiones graves tras un complejo siniestro vial en cadena

Según lo informado por la policía a 7Paginas, el hecho ocurrió a las 00:20 horas sobre la Avenida 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre la colectora y la calle Udine. De acuerdo a la información oficial, el incidente se desencadenó cuando un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Los Charrúas, fue colisionado por una motocicleta Motomel Blitz, guiada por un ciudadano domiciliado en Mocoretá que circulaba en el mismo sentido.

Sin embargo, el episodio sumó un segundo y accidentado capítulo segundos después. Al notar la colisión, el conductor del automóvil abrió su puerta y descendió del rodado con la intención de auxiliar al motociclista. En ese instante, una tercera unidad que venía por detrás —una motocicleta Honda CG Titán— impactó de lleno contra la puerta abierta del auto, provocando la violenta caída de su ocupante.

Como consecuencia de este segundo impacto, el conductor de la Honda CG Titán, un hombre mayor de edad oriundo de la localidad de Villa del Rosario, sufrió las peores consecuencias. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado de urgencia al nosocomio local, donde el médico de turno confirmó que las lesiones sufridas son de carácter grave.

En el lugar del hecho intervino el personal policial, que procedió al secuestro formal de los tres vehículos involucrados para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades del caso.