Chajarí: Un niño de 4 años sufrió grave fractura tras ser atropellado por un utilitario

Un siniestro vial conmocionó a los vecinos de Chajarí este jueves por la noche, dejando como saldo a un niño de apenas 4 años con lesiones de consideración. El hecho se registró aproximadamente a las 19:30 horas en calle San Luis, entre 3 de Febrero y Entre Ríos.

Por causas que aún son materia de investigación policial, el pequeño —quien tiene domicilio sobre la misma calle donde ocurrió el accidente— fue alcanzado por un vehículo de transporte, una Mercedes Benz Sprinter perteneciente a una empresa de servicios locales, que circulaba por el lugar.

Diagnóstico de gravedad

Tras el impacto, el menor fue trasladado de manera particular y urgente hasta la Clínica de la Unión. Allí, tras ser evaluado por especialistas, se confirmó que el niño sufrió una fractura de tibia.

Desde el punto de vista legal y médico, la lesión fue caratulada como «grave» debido al prolongado tiempo de curación y rehabilitación que demandará la recuperación del pequeño.

Actuaciones judiciales

En el lugar del hecho trabajó personal policial realizando las pericias accidentológicas de rigor y el relevamiento de datos para establecer la mecánica del choque.

Informada la Fiscalía en turno, se dispusieron medidas preventivas inmediatas: el secuestro del furgón escolar/transporte y la realización del test de alcoholemia al conductor de la unidad. Las actuaciones continúan su curso para determinar las responsabilidades del caso.

Chajari al Dia