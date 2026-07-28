Chajarí: un obrero resultó herido tras derrumbarse un muro y fue derivado al hospital Masvernat de Concordia

El accidente laboral movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y una ambulancia, que trasladó al obrero al Hospital Santa Rosa. Debido a la complejidad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para la realización de estudios de mayor complejidad.

El muro cedió durante los trabajos de demolición

De acuerdo a la información oficial, una cuadrilla de la empresa San Cayetano se encontraba realizando la demolición de un muro como parte de una obra destinada a la construcción de una vivienda.

Mientras los trabajadores intervenían en la base de la estructura, el muro se desplomó y cayó sobre uno de los obreros, provocándole diversas lesiones.

Tras el hecho, los Bomberos Voluntarios llevaron adelante las tareas de rescate para asistir al trabajador, quien luego fue estabilizado y trasladado por el servicio de emergencias.

Evalúan una posible lesión medular

El médico policial informó que el hombre presentaba escoriaciones en ambos antebrazos y en el tórax izquierdo, además de falta de movilidad en los miembros inferiores, situación que motivó su derivación al Hospital Masvernat de Concordia.

Según se indicó, los profesionales evaluaban la posibilidad de una lesión medular, por lo que se dispuso la realización de estudios específicos para determinar el alcance de las heridas.

Interviene la Fiscalía

La Fiscalía de turno tomó intervención en el hecho y ordenó las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del accidente.

En ese marco, trabajó personal de la Sección Judiciales y de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar del derrumbe para avanzar con la investigación del siniestro laboral.

Con informacion de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas